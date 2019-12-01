Jandarmadan çakar lamba denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Jandarmadan çakar lamba denetimi

İHA

Bayburt İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Jandarma Trafik Timleri" tarafından 01 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe giren, halk dilinde "Çakar Lamba" olarak bilinen "Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleri"nin kullanımına yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Jandarmadan çakar lamba denetimi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Jandarma Trafik Timleri" tarafından 01 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe giren, halk dilinde "Çakar Lamba" olarak bilinen "Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleri"nin kullanımına yönelik denetimler sıklaştırıldı.
Uygulama kapsamında Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Danişment Daimi Kontrol noktasında saat 08.0016.00 arasında Işıklı ve Sesli Uyarı İşareti kontrol ve denetimi gerçekleştirildi.
Yetkisiz çakar kullanan kişilere 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabileceği belirtilerek kurallara uymayanların araçları trafikten men ediliyor.

BAYBURT

01 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:01
  • YATSI 18:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Köksal şehit isimlerini kullanarak para isteyenlere karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Başkan Köksal şehit isimlerini kullanarak para ...
Bayburt'ta atlı cirit müsabakaları nefes kesti
YEREL HABERLER Bayburt'ta atlı cirit müsabakaları nefes kesti
Bayburt'ta “Denetim Seferberliği” gıda kontrolleri başladı
YEREL HABERLER Bayburt'ta “Denetim Seferberliği” gıda kontrolleri ...
Jandarmadan öğrencilere parkurda uygulamalı trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan öğrencilere parkurda uygulamalı trafik ...
Taş kırma makinesine düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Taş kırma makinesine düşen işçi öldü
Başkan Pekmezci, Trabzon'daki Bayburt dernekleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci, Trabzon'daki Bayburt dernekleriyle ...
Bayburt’ta polisten karbonmonoksit uyarısı
YEREL HABERLER Bayburt’ta polisten karbonmonoksit uyarısı
Otomobil takla attı, sürücü camdan fırladı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı, sürücü camdan fırladı
Başkan Pekmezci, yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan DKBB personellerine hediyelerini takdim etti
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci, yüksek lisans eğitimlerini ...
Bayburt’ta okullara eğitim ve spor malzemesi desteği
YEREL HABERLER Bayburt’ta okullara eğitim ve spor malzemesi desteği
Bayburt’ta kar uyarısı
YEREL HABERLER Bayburt’ta kar uyarısı
Öğretmenin hayali gerçek oldu ‘Edebiyat Sokağı’ projesi hayat buldu
YEREL HABERLER Öğretmenin hayali gerçek oldu ‘Edebiyat Sokağı’ ...
Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi
Vali Epcim’den Başkan Pekmezci’ye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Epcim’den Başkan Pekmezci’ye ziyaret
Demirözü’nde “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı” açıldı
YEREL HABERLER Demirözü’nde “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı” açıldı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X