Bayburt'ta “Denetim Seferberliği” gıda kontrolleri başladı

Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan “Denetim Seferberliği” gıda kontrolleri kapsamında Bayburt’ta, işletmeler denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca tüm illerde uygulanan “Denetim Seferberliği” kapsamında Bayburt’ta, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamul üreten işletmelerle kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe gibi gıda satışı yapan tüm işletmeler denetlendi. Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen yaptığı açıklamada denetimlerin hızla devam edeceğini söyledi.

“Bin 335 denetim yapıldı”

Güvenilir gıda arzının sağlanması yönünde denetimlerin aralıksız süreceğini ifade eden Ersen, “Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 22 Kasım 2019 tarihli denetim seferberliği konulu yazısına istinaden 5 bin 996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu kapsamında gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması yönünde denetim seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda ilimiz de görev yapan tüm gıda kontrol görevlilerinin denetime çıkmaları planlanmıştır. 2019 yılında bugüne kadar gıda işletmelerine toplam bin 335 denetim yapıldı. Toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren bu konuda, kontrol görevlilerince yapılan denetimlerin titizlikle sürdürülecek. İnsan sağlığını tehdit eden unsurlarda gerekli cezai işlemler uygulanacak” diye konuştu.

BAYBURT 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:45

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