Başkan Pekmezci’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Pekmezci mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Bayburt Belediyesi olarak şehrimize hizmet ediyorken bu şehirde engelli vatandaşlarımızın da olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak her şeyden önce bir insanlık görevidir. Toplumun içerisinde, özel ve değerli bireyler oldukları bilinciyle, hayatın içerisinde engellerin kaldırılarak, toplumsal yaşama katılımlarının hayatımızı daha da güzelleştireceğine inanıyoruz. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızın aileleriyle, yakınlarıyla ve sevdikleriyle sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum”

BAYBURT 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:47

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