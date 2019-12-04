Aile Hekimleri Derneğinden Vali Epçim'e ziyaret

Bayburt Aile Hekimleri Derneği, Vali Cüneyt Epçim'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirip kurulan dernekleri hakkında bilgi verdi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epçim'e gerçekleşen ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bayburt Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Burak Suiçmez, "Bayburt Aile Hekimleri Derneğimizin Yönetim Kurulu üyeleri olan Başkan yardımcısı Dr. Metin Şimşek, Dernek Sekreterimiz Dr. Eser Esen, Saymanımız Dr. Kenan Aydın ve Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Furkan Salcı ile beraber Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretimizin amacı valimize yeni görev yeri dolayısıyla hayırlı olsun temennilerimizi de ileterek derneğimizin kurulum süreci, amacı ve mevcut faaliyetleri hakkında bilgi verdik. Türkiye geneli 73 ilde faaliyet göstermekte olan aile hekimleri derneklerinin yaklaşık 26 bin aile hekimi üyeyle bağlı olduğu Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ve faaliyetleri hakkında da bilgi verdik. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonunun aile hekimliği ile ilgili çok ciddi ve etkin çalışmalarının olduğunu ve mevcut faaliyetlerin ışığında Bayburt’ta da aile hekimliği uygulamaları alanlarında faydalı ve etkili çalışmalar yapmak istendiğimizi ve valiliğimizin bizlerinde içinde bulunabileceği faaliyetleri için katkı sunmaya ve çalışmaya her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik. Valimize bizleri kabul edip dinlediği için teşekkür ediyoruz.” dedi.

BAYBURT 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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