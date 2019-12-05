Bayburt Üniversitesinde acil durum tatbikatı

Bayburt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü birimi tarafından acil durumlara müdahale kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesinde yapılan tatbikat kapsamında yangın söndürme, aramakurtarma, ilk yardım, güvenlik önlemleri ve yüksek katlı binalarda mahsur kalanları kurtarma gibi durumlara nasıl müdahale edileceğine yönelik faaliyetlere yer verildi. Tatbikatta Bayburt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Öğretim Görevlisi İsrafil Ertürk’ün seslendirmesiyle acil durumlarda anında yapılması gerekenler tatbikat ekipleri tarafından canlandırıldı. Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde meydana gelen yangın senaryosunu tatbik eden AFAD ile Bayburt Belediyesi İtfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekipleri katılımcılara uygulamalı olarak bilgiler de verdi. Her yönüyle iyi planlanmış bir senaryo ve uygulamanın olduğu tatbikata tanıklık eden öğrenciler, unutamayacakları bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.

Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesinde gerçekleştirilen tatbikata Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Uçurum’un yanı sıra üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

BAYBURT 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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