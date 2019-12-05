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Bayburt’ta kar yağışı

İHA

Bayburt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Bayburt’ta kar yağışı

Bayburt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Yağan kar Bayburt'u beyaza bürürken, yüksek kesimlerde tipi etkili oldu. Bayburt kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle, ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalındığı bazı yerlerde birkaç santimetreye kadar ulaştı. Kentte kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü.
Karın tadını çocuklar çıkardı. Okul bahçesinde kartopu oynayan çocuklar doyasıya eğlendi.
Öte yandan Bayburt Belediyesi ekipleri de karla mücadele çalışmalarına hız verdi. Kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte çalışmalarını daha da hızlandıran karla mücadele ekipleri şehrin birçok noktasında aynı anda kar temizliği gerçekleştiriyor.

BAYBURT

05 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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