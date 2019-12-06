Rektör Coşkun, engelli personellerle kahvaltıda buluştu

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen kahvaltı programında, Bayburt Üniversitesinde görev yapan engelli personellerle bir araya geldi.

Bayburt Üniversitesi Konukevi Kahvaltı Salonunda düzenlenen kahvaltı programına, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve eşi Rüveyda Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Uçurum, Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Töman, Genel Sekreter Yardımcıları Nazmi Karabulut ve Cuma Aytemur ile Bayburt Üniversitesinde görev yapan engelli personeller katıldı.

Düzenlenen kahvaltı programında engelli personellerle yakından ilgilenen Rektör Coşkun, her zaman engelli vatandaşlarımızın ve kurumumuzda görev yapan engelli personelimizin yanında olduklarını belirtti.

Bayburt Üniversitesi olarak her zaman engelli personelimizin sorunlarını dinleyip çözüm bulma noktasında gayret içinde olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyleyen Rektör Coşkun, erişilebilir kampüsler inşa ederek engellilerimizin üniversitemizdeki tüm imkânlardan, sosyal alanlardan, açık ve kapalı mekânlardan rahatlıkla yararlanmasını sağladıklarını ve düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kendilerine gösterilen ilgiden ötürü oldukça mutlu olduklarını dile getiren engelli personeller, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun başta olmak üzere üniversite yönetimine teşekkürlerini ilettiler.

BAYBURT 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:00

YATSI 18:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.