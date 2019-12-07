Bayburt’ta Z - Kütüphane sayısı 16’ya yükseldi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimine yönlendirilmeleri amacıyla hayata geçirilen zenginleştirilmiş kütüphane sayısı Bayburt’ta 16’ya ulaştı.

Ülke genelinde sayıları bin 500’e yaklaşan Z Kütüphanelere Bayburt’ta bir yenisi daha eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimine yönlendirilmeleri amacıyla hayata geçirilen zenginleştirilmiş kütüphane (ZKütüphane) sayısı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılışı yapılan yeni kütüphane ile Bayburt’ta 16’ya yükseldi. İlerleyen dönemlerde ise sayının 20’ye tamamlanması hedefleniyor.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oluşturulan Z Kütüphane’nin açılışı Vali Cüneyt Epcim’in katılımıyla gerçekleştirildi. Kütüphanenin öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Vali Epcim, “ZKütüphane projesinin 2015 yılından bu yana ülke çapında uygulanıyor. Öğrencilerin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak adına bilgisayarlarla desteklenen ZKütüphane içerisinde binlerce kitap ve zekâ geliştirici oyun setleri de yer alıyor. İçeride nezih ve ferah bir ortam var. Okulumuz eski kütüphanesine göre çok daha iyi bir kütüphaneye sahip oldu. Öğrencilerimizin okul hayatına ve eğitime olan bakış açılarına olumlu bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenleri tebrik ediyor, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

İlerleyen günlerde Z Kütüphanelere bir yenisinin daha ekleneceğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakşoğlu da kütüphanenin eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışın ardından Vali Cüneyt Epcim ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakşoğlu öğrencilerle sohbet etti.

BAYBURT 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

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