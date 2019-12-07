Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenlerin rehberliğinde okul atölyesinde bulunan hurda malzemelerden traktör tasarladı.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul atölyesinde bulunan hurda parçalardan traktör imal etti. Öğretmenlerin rehberliğinde 3 ay içerisinde çalışır duruma getirilen traktör Vali Cüneyt Epcim’den takdir aldı. Sıfır atık projesine kapsamında hurda malzemelerden topladıkları parçalarla traktör yapan öğrenciler geri dönüşüme dikkat çekmek istediklerini belirttiler. Daha sonra öğrenciler Vali Epcim’e traktörü tanıttılar. İncelemelerinin ardından kısa test sürüşü gerçekleştiren Vali Epcim, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılar diledi.

Mesleki eğitimin önemine dikkat çekmesi bakımından projenin son derece güzel bir örnek olduğunu dile getiren Vali Epcim, benzeri projelerin artarak devamını diledi.

BAYBURT 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:00

YATSI 18:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.