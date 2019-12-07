Emniyet Müdürü Bodur’dan Kaymakam Coşkun’a iade-a ziyaret

Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Kaymakam Ömer Coşkun’a iadei ziyarette bulundu.

Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur’u, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun kaymakamlık binası girişinde karşıladı. Daha sonra makama geçen ikili bir süre sohbet etti. Misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Coşkun’a teşekkür eden Bodur, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Coşkun ise, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'a görevinde başarılar temennisinde bulundu.

Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'a ziyareti sırasında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Güney ve İlçe Emniyet Amir Vekili Veliaddin Özer eşlik etti.

BAYBURT 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:00

YATSI 18:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.