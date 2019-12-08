Bayburt'ta doğduğu evi müzeye dönüştürdü Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescillendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayburt'ta doğduğu evi müzeye dönüştürdü Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Kültür ve Turizm ...

İHA

Bayburt'ta doğduğu evi müzeye dönüştürdü Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescillendi

Bayburt'ta, iş adamı ve CEO Kenan Yavuz, doğduğu Beşpınar köyündeki ev ve çevresini, içerisinde kırsal yaşamın izlerini barındıran müzeye dönüştürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Etnografya Müzesi olarak tescil edilen yapı, ziyaretçilerini ağırlıyor.
Türkiye'de bir dönem önemli şirketlerde CEO olarak görev yapan iş adamı Kenan Yavuz, doğup büyüdüğü Bayburt'un merkeze bağlı Beşpınar köyündeki evini müzeye dönüştürmek için yıllar önce çalışma başlattı. Ev ve çevresindeki 7 dönüm araziyi özel olarak dizayn eden Yavuz, geleneksel köy evleri, değirmenler, konak, amfi tiyatro, sinema salonu, kütüphane, yöresel mutfak atölyesi, köy kahvesi, kırsal yaşamın izlerini barındıran kapalı ve açık hava müzesi oluşturdu. Müzeye dönüştürülen ev ve çevresinde Dede Korkut Türk Kimliği Kütüphanesi ile tarım aletlerinin sergilendiği alan düzenlendi. Köyde unutulmaya yüz tutan ev yaşamının canlandırıldığı yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 'Kenan Yavuz Etnografya Müzesi' olarak tescillendi. Müze, Bayburt'un ziyaret edilen yerleri arasına girdi.
İş adamı Kenan Yavuz müzeyle ilgili şöyle konuştu:
“Müze fikri benim topraklarıma vefa duygusunun eseridir. Bana göre toplumsal olarak sosyal sorumluluk projesidir. Topraklarıma, doğduğum, dedemin, ninemin mezarının olduğu yere beni yetiştiren topraklara bir vefa olarak projelendirdim. 7 dönüm üzerinde yapmış olduğumuz toplumsal anlamda Anadolu kültürünün güzelliklerinin geleneksel yaşamın kültürel yaşama canlandırmaya, yaşatmaya gayret ediyorum. Toplumsal bir farkındalık yaratmaya, betonlaşmaya, tarihimizin izlerinin silinmesinin engel olmaya gayret ediyorum. Bu anlamda çevremizde bir farkındalık yapabilirsem ne mutlu bana. Çocuklara yönelik önemli faaliyetler içerisinde olacağız. Bir açık hava sinemamız var, köy evlerimiz, su değirmenimiz, etnografya müzemiz ve içinde olduğu bulunduğumuz kütüphaneyi de yeni inşa ettik müzemize. Buraya da Dede Korkut Türk Kimliği Kütüphanesi adını verdim. Tematik olarak Dede Korkut, Bayburt’un ileri gelen şairleri, yazarları. Akkoyunlu tarihi, Osmanlı tarihi ve Türk kimliği üzerine çalışma yapan akademik çalışmaları ve kitapları bu müzede. Kütüphanede toplamaya gayret edip aynı zamanda burada çocuklar için masal günleri düzenleyeceğiz, tertip edeceğiz. Masal anlatmak çocuklarımızla hep beraber olmak bu ortamlarda biliyorsunuz yeni teknoloji ve dijital dünya çocukları ailelerden toplumdan koparıyor. Onların büyüklerle beraber olma ortamlarını ve masal dinlemek geleneğini yaşatmaya gayret ediyorum. Köy düğünlerini az bağını, Anadolu’da bize ait olan Türk İslam kültürüne bu topraklara ait olan her şeyi etnografya müzemizde toplamak istiyorum ve lokal olarak bir çalışma bu. Geçtiğimiz ay Kültür Bakanlığından müze tescilimizi aldık. Aynı zamanda vakıflaştıracağımız bir vakıf çalışmamız devam ediyor. Önümüzdeki yaz Milli Eğitim Müdürlüğü, Valiliğimizle Bayburt Valimiz sağ olsun Cüneyt Epcim desteğiyle bir çocuk şenliği tertip edeceğiz. Çocuklarımıza geleneksel oyunlar yazma ve konuşma kabiliyetleri ailelerle beraber birlikte olma kültürünü geleneksel oyunlarımızı onların hafızalarında dimağlarında canlandırmayı yeniden hayata geçirmeye gayret edeceğiz. Çok keyifli bir proje çok fazla ziyaretçimiz olmaya başladı. Aynı zamanda Bayburt’un bir kültür turizmine açılması ve bu anlamda hem hemşehri turizmine hem de dış turizme açılması için de önemli bir durak olmayı hedefliyoruz. Bayburt Türkiye'de, Anadolu'da iki tane özel müziği barındırıyor. Bünyesinde Baksı Müzemiz var çok daha ileri noktalara ulaşmış bir uluslararası marka olan bir müzemiz. Ben de burada etnografik anlamda çalışmalara ayrı bir nokta olmaya gayret ediyorum. İki tane klip yaptık biz burada. Bayburt türküleri klipleri yapıyoruz. Burada da gene hem Bayburt’un doğal ve tabii zenginliklerini gün yüzüne çıkarmayı hem de geleneksel düğünlerimizi alırız bağını hatırlatmak istedik. Şimdi bizim buralarda önemli kültürel miraslarımız var bir tanesi de müziksiz oyun kadın erkek ayrı ayrı düğünler olurdu müziksiz sözle türkü söylenerek oynanırlar bu geleneğimiz unutulmaya 100 tuttu. Hem unutulan geleneği yaşatmak için bunu Türkleştirdik çok fazla ilgi gördüğü çok güzel bir çalışma oldu.”
Müzeyi ziyarete gelen Cihan Çınar adlı bir vatandaş ise özellikle müzeyi ziyaret için geldiğini, çok beğendiğini ifade ederek Kenan Yavuz’a teşekkür etti.

BAYBURT

08 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:00
  • YATSI 18:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelli gencin akülü araç sevinci yürekleri ısıttı
YEREL HABERLER Engelli gencin akülü araç sevinci yürekleri ısıttı
Özel öğrenciler Kaymakam Coşkun’a şiir okudu
YEREL HABERLER Özel öğrenciler Kaymakam Coşkun’a şiir okudu
Bayburt Üniversitesinde açık havada satranç keyfi
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesinde açık havada satranç keyfi
Bayburt’ta soğuk hava etkisini artırdı
YEREL HABERLER Bayburt’ta soğuk hava etkisini artırdı
Emniyet Müdürü Bodur’dan Kaymakam Coşkun’a iade-a ziyaret
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Bodur’dan Kaymakam Coşkun’a iade-a ...
Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı
YEREL HABERLER Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı
Bayburt’ta Z - Kütüphane sayısı 16’ya yükseldi
YEREL HABERLER Bayburt’ta Z - Kütüphane sayısı 16’ya yükseldi
Bayburt Belediyesi’nden fırın denetimi
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi’nden fırın denetimi
Vali Cüneyt Epcim DSİ Şube Müdürlüğünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim DSİ Şube Müdürlüğünü ziyaret etti
Jandarmadan Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği
YEREL HABERLER Jandarmadan Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği
Rektör Coşkun, engelli personellerle kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Rektör Coşkun, engelli personellerle kahvaltıda ...
Sendika yöneticilerinden Rektör Coşkun’a ziyaret
YEREL HABERLER Sendika yöneticilerinden Rektör Coşkun’a ziyaret
Vali Cüneyt Epcim: “Programdan azami oranda yararlanmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim: “Programdan azami oranda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X