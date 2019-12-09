Afganlı aileye minik yüreklerden yardım eli

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Genç Osman Kuran kursunda okuyan minik öğrenciler Afganlı aileye yardımda bulundu.

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Genç Osman Kuran kursunda öğrenim gören 46 yaş aralığındaki minik öğrenciler Afganlı aileyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrenciler kumbaralarında biriktirdiği paraları aileye vererek yardım bağışında bulundu. Yardımlaşma duygusunu yaşan minik öğrencilerin yaşadığı mutluluk ise gözlerinde parladı. Öğrencilere teşekkür eden Afganlı aile ise, öğrencilerin bu davranışını takdir etti.

Ziyaret esnasında Müftü Hasan Başoğlu, Kuran kursu öğreticileri Reyhan Ocak ve Gülsüm Özkan öğrencilere eşlik etti.

BAYBURT 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:00

YATSI 18:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.