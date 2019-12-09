Kasım 2019 finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada aylık en yüksek reel getirinin BIST 100 endeksinde olduğu açıklandı.

Açıklamada konuyla ilgili şu bilgilere yer verdildi:

“En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (YİÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5,25, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,77 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

YİÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,07, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,96 oranında yatırımcısına kazandırırken; Euro yüzde 0,82, Amerikan Doları yüzde 0,89, külçe altın yüzde 2,38 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 4,59, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,50 oranında yatırımcısına kazandırırken; Euro yüzde 1,28, Amerikan Doları yüzde 1,34, külçe altın yüzde 2,83 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede; YİÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,80 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın YİÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,20 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; YİÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,88 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, YİÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,36 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri DİBS'de gerçekleşti. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; YİÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,98 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, Euro YİÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,87 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.”

BAYBURT 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

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