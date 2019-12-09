Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

İHA

Kasım 2019 finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.

Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Kasım 2019 finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.
TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada aylık en yüksek reel getirinin BIST 100 endeksinde olduğu açıklandı.
Açıklamada konuyla ilgili şu bilgilere yer verdildi:
“En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (YİÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5,25, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,77 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
YİÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,07, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,96 oranında yatırımcısına kazandırırken; Euro yüzde 0,82, Amerikan Doları yüzde 0,89, külçe altın yüzde 2,38 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 4,59, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,50 oranında yatırımcısına kazandırırken; Euro yüzde 1,28, Amerikan Doları yüzde 1,34, külçe altın yüzde 2,83 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
DİBS üç aylık değerlendirmede; YİÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,80 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın YİÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,20 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; YİÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,88 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, YİÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,36 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri DİBS'de gerçekleşti. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; YİÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,98 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, Euro YİÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,87 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.”

BAYBURT

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:00
  • YATSI 18:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afganlı aileye minik yüreklerden yardım eli
YEREL HABERLER Afganlı aileye minik yüreklerden yardım eli
İnşaatı süren Gümüşhane Bayburt Havalimanında zemin çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER İnşaatı süren Gümüşhane Bayburt Havalimanında zemin ...
Bayburt’ta soğuk hava
YEREL HABERLER Bayburt’ta soğuk hava
Bayburt'ta doğduğu evi müzeye dönüştürdü Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescillendi
YEREL HABERLER Bayburt'ta doğduğu evi müzeye dönüştürdü Kenan Yavuz ...
Engelli gencin akülü araç sevinci yürekleri ısıttı
YEREL HABERLER Engelli gencin akülü araç sevinci yürekleri ısıttı
Özel öğrenciler Kaymakam Coşkun’a şiir okudu
YEREL HABERLER Özel öğrenciler Kaymakam Coşkun’a şiir okudu
Bayburt Üniversitesinde açık havada satranç keyfi
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesinde açık havada satranç keyfi
Bayburt’ta soğuk hava etkisini artırdı
YEREL HABERLER Bayburt’ta soğuk hava etkisini artırdı
Emniyet Müdürü Bodur’dan Kaymakam Coşkun’a iade-a ziyaret
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Bodur’dan Kaymakam Coşkun’a iade-a ...
Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı
YEREL HABERLER Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı
Bayburt’ta Z - Kütüphane sayısı 16’ya yükseldi
YEREL HABERLER Bayburt’ta Z - Kütüphane sayısı 16’ya yükseldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X