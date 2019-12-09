Bayburt’ta arıların "tatlı uykusu" başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayburt’ta arıların "tatlı uykusu" başladı

İHA

Bayburt’ta arıların "tatlı uykusu" başladı

Kar yağışı ve soğuk havayla birlikte tamamen kışın kendini iyice hissettirdiği Bayburt’ta, bal arıları kış uykusuna yatırılıyor.
Bayburt’ta ilkbaharda yaylalara çıkarılan arı kovanları havanın soğumasıyla birlikte köylere taşındı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle arıcılar, kovanları daralttıktan sonra çuval, bez gibi koruyucu eşyalarla muhafaza ederek, arıları dondurucu soğuktan koruyor. Arıcılar, bu yöntemle arıların hem telef olmasının önüne geçiyor hem de bir sonraki sezona daha sağlıklı girmelerini sağlıyor.
Aydıntepe’nin köyünde arı kovanlarına kışlatma çalışması yapan Nedim Güngör, kar yağıp ve soğuklar başlayınca arıcılık faaliyetlerinin sona erdiğini ifade ederek arılarında kış uykusuna yatmaya başladığını söyledi.
Güngör, arı kovanlarına kışlatma çalışmasıyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Arılar, kovan içi sıcaklığı 14 C’ a düştüğü zaman bir araya toplanarak kış salkımı oluştururlar. Salkımın merkezindeki sıcaklık 33 C, dış yüzeyinde ise 68 C olabilmektedir. Arılar bal yiyerek gerekli olan ısıyı üretirler ve ısı arttıkça salkımı genişletirler. Kışın herhangi bir sarsıntı ile kış salkımından düşen arılar tekrar salkıma çıkamaz ve ölürler. Kış salkımının bozulmaması için koloniler kış süresince ve soğuk dönemlerde kesinlikle rahatsız edilmemelidir. Mevsim şartlarından etkilenmemeleri için kovanlar yan yana getirilerek üstleri örtülebilir. Fakat bu örtü kesinlikle kovanın havalanmasını engelleyecek şekilde olmamalıdır.
Arılar giriş deliklerini kendileri daraltırlar. Ama bu yapılmamışsa bir çıta parçasıyla giriş deliğini daraltmak gerekir. Kovan giriş deliğinin yönü sert ve soğuk esen rüzgarların aksi istikamette olmalıdır. Buna dikkat edilmezse arı kovan içindeki gerekli ısıyı sağlayamaz. Kovanların yerden 4050 cm yükseklikte sehpalar üzerine konması en doğru harekettir. Eğer kovanlar doğrudan toprak üzerindeyse, kış mevsimine girmeden önce bunların yer ile temasını kesmek gerekir.
Kovanın üzerine kar yağması herhangi bir probleme yol açmaz. Bilakis kovan soğuğa karşı daha iyi korunur. Ama özellikle çok kar yağdığı günlerde kovan giriş deliklerinin kontrol edilerek açılması gerekir. Kışın dışarıda kar olup havanın da güneşli olduğu günlerde arı girişine havalandırmayı kesmeyecek şekilde bir tahta parçası koyarak, güneş ışıklarının kovan içine girmesi engellenmelidir. Çünkü böyle havalarda güneş ışıklarını gören arılar kovan dışına çıkmaya teşebbüs ederler.
Eğer kışın arılarda gıda azlığı problemi çıkarsa güneşli bir günde şerbet yerine arı kekiyle beslemek gerekir. İlkbahar için yapılması gereken işler varsa onlar ile ilgilenin ve arılarla ilgilenmek için bahar günlerini bekleyin. Arılar kış salkımında olup, salkımda düşen arı bir daha salkıma çıkamaz ve o arı ölür. Bunu bir kaç defa yaparsanız arı mevcudu azalır hatta arıların sönmesine kadar sebep olabilirsiniz.”

BAYBURT

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:00
  • YATSI 18:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
YEREL HABERLER Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
Afganlı aileye minik yüreklerden yardım eli
YEREL HABERLER Afganlı aileye minik yüreklerden yardım eli
İnşaatı süren Gümüşhane Bayburt Havalimanında zemin çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER İnşaatı süren Gümüşhane Bayburt Havalimanında zemin ...
Bayburt’ta soğuk hava
YEREL HABERLER Bayburt’ta soğuk hava
Bayburt'ta doğduğu evi müzeye dönüştürdü Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescillendi
YEREL HABERLER Bayburt'ta doğduğu evi müzeye dönüştürdü Kenan Yavuz ...
Engelli gencin akülü araç sevinci yürekleri ısıttı
YEREL HABERLER Engelli gencin akülü araç sevinci yürekleri ısıttı
Özel öğrenciler Kaymakam Coşkun’a şiir okudu
YEREL HABERLER Özel öğrenciler Kaymakam Coşkun’a şiir okudu
Bayburt Üniversitesinde açık havada satranç keyfi
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesinde açık havada satranç keyfi
Bayburt’ta soğuk hava etkisini artırdı
YEREL HABERLER Bayburt’ta soğuk hava etkisini artırdı
Emniyet Müdürü Bodur’dan Kaymakam Coşkun’a iade-a ziyaret
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Bodur’dan Kaymakam Coşkun’a iade-a ...
Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı
YEREL HABERLER Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı
Bayburt’ta Z - Kütüphane sayısı 16’ya yükseldi
YEREL HABERLER Bayburt’ta Z - Kütüphane sayısı 16’ya yükseldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X