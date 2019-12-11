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700 öğrenci yeni giysilerle donatıldı

İHA

Yürüttüğü başarılı projelerle dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında yer alan ve eğitim alanındaki faaliyetleriyle birçok gencin öğrenimine destek sağlayan Bayburt Group A.Ş. 700 öğrenciye giysi yardımında bulundu.

700 öğrenci yeni giysilerle donatıldı

Yürüttüğü başarılı projelerle dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında yer alan ve eğitim alanındaki faaliyetleriyle birçok gencin öğrenimine destek sağlayan Bayburt Group A.Ş. 700 öğrenciye giysi yardımında bulundu.
Bayburt genelinde 520, Merkez’e bağlı Adabaşı Köyü’nde 120 olmak üzere toplamda 700 öğrenci bu kapsamda baştan ayağa yeni giysilerle donatıldı. Temin edilen giysiler Adabaşı Köyü İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen törenle öğrencilere dağıtıldı.
Törende konuşan Vali Cüneyt Epcim, öğrencilere sağlanan yardımlar ile eğitime katkıları dolayısıyla firma Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk’e teşekkür etti. Firmanın sadece Bayburt’ta bilinen bir kuruluş olmadığını dile getiren Vali Epcim, “Türkiye’de büyük işler yapmış ve başarmış, bu başarılardan elde ettiklerini hayır işlerine adamış bir marka. Türkiye’nin yerli ve milli sermayesi haline gelmiş; bu manada firmanın ismini Hakkâri dağlarından Kop Geçidi’ne, İzmir’e kadar birçok alanda gerçekleştirdiği başarılı projelerle biliyoruz. Türkiye’mizin milli ve yerli sermayesi olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Hayır ve hasenata yatığınız destek adına devletimiz ve milletimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz.” dedi.
Benzer yardımların devam edeceğinden şüphe duymadıklarını kaydeden Vali Epcim, “Hadisi Şerifte ‘İnsanların en hayırlı olanı, insanlara hayırlı olandır.’ diye buyuruluyor. Böyle bir anlayışı düstur edinen inancın temsilcileri olarak bizler böyle programları önemli buluyoruz. Birçok alanda Bayburt Group’un önemli desteklerini gördük. Eminim ki; imkânlar ölçüsünde bu destekler insanımıza verilmeye devam edecektir. Öğrencilerimizin yüzleri gülüyor. Hepsi çok neşeliler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun.” diye konuştu.
Bayburt Group A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk ise eğitim hayatının ilk yıllarının doğduğu Adabaşı Köyü’nde geçtiğini dile getirdi. Bayburtlu olmaktan gurur duyduğunu belirten Şentürk, “Bayburt ismini gerek yurt içinde gerek yurt dışında en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Burası bizim memleketimiz, yuvamız. İnşallah buradaki çocuklarımız da geleceğin mühendisleri, milletvekilleri, belediye başkanları, doktorları olacak. Biz eğitime tam destek konusunda gerek Bayburt’ta gerekse köyümüzde elimizden gelen her şeyi yapacağımızın sözünü veriyoruz. Hepinize katılımlarınız dolayısıyla teşekkür ediyor, saygılarımız sunuyorum.” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu tarafından Bayburt Group A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Şentürk ile Bayram Şentürk’e teşekkür belgeleri takdim edildi.
Etkinlik giysilerin öğrencilere sınıflarında teslim edilmesiyle sona erdi.
Törene Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Group A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Şentürk ile Bayram Şentürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

BAYBURT

11 Aralık 2019 Çarşamba

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