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Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nın altyapı inşaatı tamamlandı

DHA

GÜMÜŞHANE'nin Köse ilçesi Salyazı köyünde, yapımı sürdürülen GümüşhaneBayburt Havalimanı'nda altyapı çalışmaları, tamamlandı. Pist uzunluğunun 3 kilometre, genişliğinin de 60 metre olması ve 2 milyon yolcuya hizmet verilmesi beklenen havalimanı, özellikle sahil şeridinde hava şartları nedeniyle iniş yapılamayan uçaklar için alternatif olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl önce bölge ziyaretinde, Gümüşhane ve Bayburt arasındaki Salyazı mevkisinde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projesi hazırlanan GümüşhaneBayburt Havalimanı'nın temeli, 13 Haziran'da, dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı. GümüşhaneBayburt Havalimanı'ndaki çalışmalar ise hızla sürdürülüyor. Köse ilçesine bağlı Salyazı köyü sınırlarında yapımına devam edilen ve yaklaşık 300 milyon liralık ihale bedeliyle yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verilecek havalimanında altyapı çalışmaları tamamlandı. Pist uzunluğu 3 kilometre ve genişliği 60 metre planlanan GümüşhaneBayburt Havalimanı, Karadeniz sahil şeridinde sık görülen, inişe engel olan sis ve pustan uzak sahası sayesinde hava şartları yüzünden iniş yapılamayan uçaklar için alternatif olacak. Havalimanı inşaatının gelecek yıl tamamlanması bekleniyor. 
Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'ndaki çalışmaların sürdürüldüğünü açıklayan AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, "Zemin sıkıştırma çalışmaları tamamlandı. Şimdi asfaltlama çalışmalarına geçilecek. 2020 yılında pist çalışmaları bitmiş olacak. Bayburt'un Demirözü ilçesine sadece 6 kilometre uzaklıkta bulunan havaalanı tamamlandığında ilçede de hareketliliğe vesile olacak" dedi.
Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ise Bayburt ve Gümüşhane arasına yapılan havalimanının, Bayburt halkına kolaylık sağlayacağını belirterek, "Bayburt'un nüfusu şu an 80 bin civarında, yaz aylarında ise 200-300 bini buluyor. İlimize gelecek misafirlerimiz, başka illerin havalimanlarına gitmek zorunda kalmayacak. Bu durum ilçemizin ekonomisine de can verecek, turizm canlanacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Bayburtlular da GümüşhaneBayburt Havalimanı'nın bir an önce tamamlanmasını beklediklerini dile getirerek, artık diğer illerdeki havalimanlarına gitmekten kurtulacaklarını söyledi. 
GÜMÜŞHANEBAYBURT HAVALİMANI
Gümüşhane ile Bayburt arasındaki Salyazı mevkisinde yapılacak havalimanı, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projesi hazırlanan, 300 milyon lira bütçeli havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde pistten; 300 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde aprondan ve 265 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde taksiruttan oluşacak. Gümüşhane'ye 67, Bayburt'a ise 47 kilometre uzaklıkta yer alan havalimanının 2020 yılında bitirilmesi planlanıyor.

BAYBURT

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:53
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  • İKİNDİ 14:39
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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