Sanduk, akciğer yetmezliğinden hayata veda etti

Biber gazı tartışması! Suç mu, değil mi?

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Bayburt’a kültürel anlamda önemli hizmetlerde bulunan Naim Sanduk, 68 yaşında akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Bayburt’ta bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavisi süren Naim Sanduk, bugün hayata veda etti.

Evli ve 3 çocuk babası Naim Sanduk, yarın öğle namazını müteakiben Kaleardı Camisinde kılınacak cenaze namazı ardından aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

BAYBURT 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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