Bayburt’ta sağlık fakültesi öğrencilerine eğitim verildi

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine zoonoz hastalıklar, kırım kongo kanamalı ateşi, sağlıklı gıda ve zararlı alışkanlıklardan korunma yolları hakkında eğitim verildi.

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilere, Dr. Öğretim Üyesi Bülent Bayraktar koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görev yapan Veteriner Hekim Tahsin Uzun tarafından kongo kanamalı ateşi hastalığı ve zoonoz hastalıklarla ilgili olarak nasıl bulaştığı, belirtilerin nasıl ortaya çıktığı, tedavi ve korunma yöntemleri anlatıldı. Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde Veteriner Hekim olarak görev yapan İshak Özbek ise sağlıklı gıdanın nasıl olması gerektiği, tüketimi sırasında bakılması gerekenler, bekleme ve saklama koşullarında dikkat edilmesi gereken hususların yanı sıra zararlı alışkanlıklardan sigara tüketiminin sağlık yönünden zararlarının neler olduğu ve sigara alışkanlığından nasıl kurtulabileceği konusunda öğrencilere bilgiler verdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğüne hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Dr. Öğretim Üyesi Bülent Bayraktar, verilen eğitimlerin sağlık yönünden önemli olduğunu belirtti.

BAYBURT 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:54

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