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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bunu yiyin kış boyu hasta olmayın!

İHA

Bunu yiyin kış boyu hasta olmayın!

Diyetisyen Merve Tuysuz, mevsimsel olarak soğuk algınlıkları hastalıklarının sık görüldüğünü belirterek, siyah turp ve balın bağışıklık sistemini güçlendireceğini söyledi.
Diyetisyen Merve Tuysuz, hastalıklara yakalanmamanız için bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz ile ilgili önemli bilgiler verdi.
MT Beslenme & Diyet Danışmanlık Merkezi Kurucusu Diyetisyen Merve Tuysuz, "Bağışıklık sistemi, vücudumuzu enfeksiyonlara yol açan virüs, bakteri ve parazit gibi mikroorganizmaların zararlı etkilerine karşı koruyan sistemdir. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak, pandemik ya da mevsimsel grip ya da soğuk algınlıklarından korunmak için önemlidir. Gribal enfeksiyonlardan korunmak ya da enfeksiyonlarla savaş halindeki vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlü tutmak ise tabiî ki bizim elimizdedir. Salgına karşı üretilen ilaç ve aşı yöntemlerine başvurmadan önce, vücudumuzun doğal bağışıklık sistemini korumak ve güçlendirmek için sağlıklı beslenmek birincil kuraldır" dedi.

Vücut direncimiz nasıl artar?
Diyetisyen Merve Tuysuz, vücudun direncinin nasıl artırılacağı konusunda ise şu bilgileri verdi; "Çeşitlilik yaşamın tadıdır. Her renkte, farklı lezzetteki besinleri her gün tüketmek sağlıklı bir bedene sahip olmanın temel kuralıdır. Besinlerin çoğu birden fazla besin öğesi içermekte ancak hiçbiri hepsini içermemektedir. Tek çeşit beslenme şekli birçok önemli besin öğesinden mahrum kalmamız demektir. Bu yüzden güçlü bir immün sistem ve kaliteli bir besin örüntüsü için süt, et grubu, sebze, meyve, yağ ve yağlı tohumlar, tahıllar günlük beslenmemizde dengeli bir şekilde yer almalıdır. Tabi iyi beslenelim derken dozu kaçırmamalıyız. Yapılan birçok bilimsel çalışmada şişman ya da obezlerin immün sistemlerinin daha zayıf olduğu, fazla yağ dokusunun immün sistemi olumsuz etkilediği ve inflamasyona yol açtığı gösterilmiştir. Şunu unutmamalıyız ki; bağışıklık sistemimizi çok yemek değil, yeterli ve kaliteli beslenmek güçlendirir. Güçlü bağışıklık sistemi güçlü bir bedende bulunur. Kahvaltı, gece açlığını takiben, biten enerjinin tekrar depolanabilmesi için en önemli öğündür. Beynin en önemli enerji kaynağı glikozdur ve güne zinde başlamak için besleyici bir kahvaltı şarttır. Ancak sabah sadece karbonhidrat ve şeker içeren besinler ile güne başlamak doğru değildir. Benim size önerdiğim sağlıklı kahvaltı şöyle; C vitamini içeriği yüksek bir yeşil çay ya da bağışıklık sistemini destekleyici adaçayı, ıhlamur, melisa yada papatya çayı,1 tatlı kaşığı organik bal,2 parça ceviz yada çiğ badem, 1 bardak yağsız süt yada 1 dilim light peynir, haşlanmış yumurta, lif içeriği ve besin değeri zengin tam buğday ekmeği ve tabiî ki organik mevsim sebzeleri. Son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz antioksidanlar; immün sistemi koruyan, bir savaş halinde vücudumuzu savunan askerlerdir.

Peki, nedir bu 'antioksidan' terimi?
Vücudumuzda enerji üreten tüm hücreler oksijene ihtiyaç duyarlar. Oksijen yaşamın temelidir. Ancak diğer bir yandan oksijen, hücrelerimizde yandığında serbest radikaller adı verilen zararlı maddeler de oluşur. Serbest radikaller vücut hücrelerine zarar verir. Tabi bir de ultraviole ışınlar, tarım ilaçları, sigara, egzoz dumanı ve stres gibi çevresel faktörler de eklenince serbest radikal oluşumu kaçınılmaz. Ve hücre hasarı sonucunda, kanser, kalp, damar hastalıkları, artrit, zayıf bağışıklık sistemi ve erken yaşlanma gibi bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu sebeple antioksidan besinler güçlü bir immün sistem için büyük önem taşır.
Tabi ki tüm vitaminler çok değerlidir ancak özellikle antioksidan etkileriyle öne çıkan vitaminler; Beta karoten, C ve E vitaminidir. Her antioksidan kendine ait biyolojik işlevi yerine getirir. Suda eriyen C vitamini hücre içi ve dışı sıvılarda serbest radikallerle savaşır. E vitamini ve beta karoten yağda erir özelliktedir ve lipit ve yağ dokularında bulunurlar. Antioksidanlar beraber çalıştıkları için herhangi birinin aşırı ya da yetersiz alımı durumunda diğerlerinin yararlarını engellerler. Selenyum, Çinko gibi eser elementlerin yapısında bulunan bazı enzimler de organizmada antioksidan etki gösterirler. Yağda çözünen bir vitamin olan E vitaminin en önemli görevi antioksidan özelliği ile hücreleri oksidasyona karşı korumasıdır.
E vitamininin en iyi kaynakları; bitkisel yağlar, margarin, yağlı tohumlar, susam ve buğday özüdür. Yeşil yapraklı sebzeler az miktarda E vitamini içerirler. Besinlerde bol miktarlarda bulunduğu için yetersizliği çok seyrek görülür"
C vitamini suda çözünür vitaminlerden olduğunu belirten Tuysuz, "C vitamini bir antioksidan olarak beta karoten ve E vitamini ile benzer yolları izleyerek vücudumuzu zararlı maddelerden korur. C vitaminin A ve E vitamininden en önemli farkı vücut sıvılarındaki serbest radikallerle savaşmasıdır. Suda çözünebildiği için vücudumuzun farklı bölgelerinde koruyucu etki gösterebilir. Fakat vitaminlerin içinde en dayanıksız olanı olduğu unutulmamalıdır. İmmün yanıt, immün sistemin işlevlerini değiştirebilen çeşitli esansiyel (vücutta üretilemeyen, dışarıdan alınması zorunlu ) besinlerden etkilenmektedir.”

BAYBURT

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:00
  • YATSI 18:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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