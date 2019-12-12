Bayburt’ta bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü Saldırgan 1 kişiyi de kalbinden bıçakladı

Bayburt’ta 1 çocuk annesi kadın, boğazı kesilerek öldürüldü. Saldırgan 1 kişiyi de kalbinden bıçakladı.

Olay, bugün saat 10.40 sıralarında il merkezinde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) meydana geldi. Alınan bilgilere göre, KETEM’de temizlik işçisi olarak çalışan 1 çocuk annesi dul kadın Zehra Erdemir (45), kendisini bir süredir rahatsız eden R.Ç.’nin (34) bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı kesilen Zehra Erdemir, Bayburt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Saldırgan R.Ç., daha sonra üniversiteye geçerek burada temizlik çalışanı Süleyman Alan’ı da (47) kalbinden bıçakladı. Süleyman Alan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçmaya çalışan saldırgan, üniversite güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BAYBURT 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:00

YATSI 18:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.