Bayburt’ta katil zanlısının yakalanma anı kamerada

Bayburt’ta sabah saatlerinde 1 çocuk annesi kadının boğazını keserek öldürüp, 1 kişiyi de kalbinden bıçaklayan saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı.



Olay, bugün sabah saatlerinde il merkezinde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) meydana geldi. Alınan bilgilere göre, KETEM’de temizlik işçisi olarak çalışan 1 çocuk annesi Zehra Erdemir (45), kendisini bir süredir rahatsız eden R.Ç.’nin (34) bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı kesilen Zehra Erdemir, Bayburt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Saldırgan R.Ç., daha sonra Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi'ne geçerek burada temizlik çalışanı Süleyman Alan’ı da (47) kalbinden bıçakladı. Süleyman Alan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçmaya çalışan saldırgan, üniversite güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.



“Katil zanlısının yakalanma anı”

Katil zanlısı R.Ç.’nin yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi'nde Süleyman Alan’ı bıçakladıktan sonra kaçmaya çalışan R.Ç.’ye özel güvenlik görevlileri binanın çıkış kapısı önünde müdahale etti. Etkisiz hale getirilen saldırgan yere yatırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganın ellerini ters kelepçe yaparak ekip otosuyla emniyete götürdü.

BAYBURT 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:54

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