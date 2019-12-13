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Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim edildi

İHA

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" düzenlenen törenle gazilere verildi.

Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim edildi

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen “Milli Mücadele Madalyası ve Beratı” düzenlenen törenle gazilere verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığının ve egemenliğin kazanılmasında emeği olan Bayburtlu gazilere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle “Milli Mücadele Madalyası ve Beratı” takdim edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Gazi Yahya Dursun tarafından Kur’anı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bir kahramanlık destanının yazıldığı 45 yıl öncesini yaşadık. Benim de 1974’te üniversite öğrencisi olduğum yıllar. Aynı sıralarda olduğumuz arkadaşların çoğunun o gün Kıbrıs Barış Harekâtında görevlendirilmesi ve onların bir kısmının şuanda aramızda gazi olarak bulunmaları bizi derinden mutluluğa taşıdı” dedi.

“Toprağa can verenlerin vatan yaptığı coğrafyada yaşıyoruz”
Gazilerle ve şehit yakınları ile birlikte olmaktan kıvanç duyduğunu ifade eden Başkan Pekmezci, “Konuşmasında kısa bir şiir de seslendiren Başkanımız Pekmezci, “Biz millet olarak inancımızla, kültürümüzle, dünden bugüne taşıdığımız değerlerimizle toprak diye bildiğimiz ama o toprağa can verenlerin, kan verenlerin vatan yaptığı coğrafyada yaşıyoruz. Onun için bugün burada tüm gazilerimiz ve şehit yakınlarımızla birlikte olmanın derin mutluluğu içinde şunu ifade ediyorum. Selam size bu vatan için can verenler. Selam size bugün burada gazi olarak oturanlar. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim tarafından Kıbrıs Gazilerine madalyaları takdim edildi.
Şair Zihni Kültürü Merkezinde düzenlenen törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kurum amirleri gaziler ve aileleri katıldı.

BAYBURT

13 Aralık 2019 Cuma

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