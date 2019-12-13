Başsavcısı Bıçakcı’dan Kaymakam Akın’a iade-i ziyaret

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Kaymakam Mustafa Akın'ı ziyaret etti.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, daha önceden kendisini ziyaret eden Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın’a iadei ziyarette bulundu. Kaymakam Akın Başsavcı Bıçakcı’yı kaymakamlık girişinde karşıladı. Daha sonra makama geçen ikili bir süre sohbet etti. İlçedeki çalışmaları hakkında bilgiler veren Kaymakam Mustafa Akın, Başsavcısı Mahmut Bıçakcı’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başsavcı Bıçakcı ise misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Akın’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

BAYBURT 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:55

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