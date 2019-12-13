Bayburt’ta öldürülen Zehra Erdemir, son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt’ta, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Zehra Erdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Bayburt’ta, çalıştığı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Zehra Erdemir (45), dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Erdemir’in cenaze namazı Tuzcuzade Mahallesi'nde bulunan Tuzcuzade Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılındı. Cenaze namazına Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve çok sayıda cemaat katıldı.

Helallik alınıp namazın kılınmasının ardından Zehra Erdemir’in cenazesi Çayırözü Köyü Mezarlığında dualarla defin edildi.



Olayın geçmişi

Bayburt'ta dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 1 çocuk annesi Zehra Erdemir, bir süredir kendisini rahatsız eden R.Ç.’nin bıçaklı saldırısına uğrayıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan R.Ç. daha sonra Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesine geçerek burada temizlik çalışanı Süleyman Alan'ı da kalbinden bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan üniversite güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

BAYBURT 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:55

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