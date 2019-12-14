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Anne üniversitesi ilk mezunlarını verdi

İHA

Bayburt Üniversitesi, Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hayata geçirilen Anne Üniversitesi tarafından eğitimlerini tamamlayan katılımcılar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Anne üniversitesi ilk mezunlarını verdi

Bayburt Üniversitesi, Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hayata geçirilen Anne Üniversitesi tarafından eğitimlerini tamamlayan katılımcılar için mezuniyet töreni düzenlendi.
Anne Üniversitesi faaliyetleri kapsamında eğitimlerini tamamlayan katılımcılar ve aileleri Prof. Dr. Gökhan Budak konferans salonunda gerçekleşen törende mezuniyet için bir araya geldi. Anne üniversitesinde iki haftalık eğitim süreci boyunca verilen derslerin derlendiği kısa film gösterisi ile başlayan programda Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun yaptığı konuşmada Anne Üniversitesinin gelecek dönemde de devam edeceğini söyledi.
Alanında uzman kişiler tarafından eğitimlerin verildiğini ifade eden Rektör Coşkun, “Bayburt Üniversitesi çatısı altında şimdiye kadar birçok değişik etkinlik ve programların yapıldığını fakat en çok dikkat çeken ve en çok memnuniyet duyulan etkinliklerden birisi anne üniversitesidir. Anne Üniversitesi öğrencilerine ve eğitimlerin verilmesinde gönüllü olarak görev alan Bayburt Üniversitesi personellerine teşekkür ediyorum. Aile biriminin temel taşı olan annelere yönelik faaliyetlerin Anne Üniversitesi kapsamında gelecek dönem içerisinde de devam edecek” diye konuştu.
Alanında uzman kişiler tarafından, annebabaçocuk ilişkileri, ilk yardım ve gıda güvenliğine yönelik eğitimlerin verildiği süreci başarılı şekilde tamamlayan katılımcılara mezuniyet belgeleri ve eğitimlerin verilmesinde gönüllü olarak görev alan akademisyenlere teşekkür belgeleri Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve üniversite yöneticileri tarafından takdim edildi.
Törene, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve eşi Rüveyda Coşkun'un yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ve Prof. Dr. Metin Uçurum, Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Töman ile Anne Üniversitesinde görevli akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

BAYBURT

14 Aralık 2019 Cumartesi

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