Aile Hekimleri Derneğinden Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Bayburt Aile Hekimleri Derneği Başkanı Burak Suiçmez ve yönetim kurulu üyeleri, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.

Derneğin kuruluş ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Bayburt Aile Hekimleri Derneği Başkanı Burak Suiçmez, Aile Hekimleri Derneklerinin şuan itibariyle 73 ilde faaliyette olduğunu ve Türkiye geneli toplam 27 bin aile hekimlerini temsilen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) çatısı altında birleştiklerini söyledi.

Suiçmez, “AHEF Türkiye’de birinci basamak sağlık hizmetlerinin her yönden iyileştirilmesi için devletin bütün kademeleri ile ve halkımızla iletişim halinde faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir. Bayburt'ta da bu faaliyetler ışığında birinci basamak sağlık hizmetlerinin en kaliteli şekilde yürütülebilmesi için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz.” dedi.

Merkezde 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi binasının yeniden yapım projesi dolayısıyla boşaltılacağını kaydeden Suiçmez, 6 aile hekiminin ve toplamda 17 personelin Bayburt’ta yaklaşık 20 bin kişiye 1. basamak sağlık hizmetlerini sunduğu Aile Sağlığı Merkezi için uygun bir yer Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'den talep etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de bu konuya kesinlikle duyarsız kalınamayacağını ve ilgili makamlarla irtibata geçileceğini ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

BAYBURT 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:56

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