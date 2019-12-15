Vali Epcim Manas köyünü ziyaret etti

Bayburt merkeze bağlı Manas köyünü ziyaret eden Vali Cüneyt Epcim, vatandaşlarla istişarede bulundu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Mülkiye Başmüfettişi Yavuz Selim Akkoç ve Mülkiye Müfettişi Murat Sener ile beraber merkeze bağlı Manas köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Epcim, köy halkının sorunlarını dinledi. Ardından köy muhtarı Adem Kılıç’tan Manas köyüyle ilgili bilgiler alan Epcim, çeşitli konularda muhtar ve köy halkı ile fikir alış verişinde bulundu.

Daha sonra Vali Cüneyt Epcim, Mülkiye Başmüfettişi Yavuz Selim Akkoç ve Mülkiye Müfettişi Murat Sener ile beraber hasta ve yaşlı ziyaretleriyle programını sonlandırdı.

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