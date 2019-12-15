Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor: 0- 2

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, Bayburt Özel İdare Spor'u deplasmanda 20 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17. hafta mücadelesinde Bayburt Özel İdare Spor, sahasında Sakaryaspor'u konuk etti.

Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanan Bayburt Özel İdare Spor Sakaryaspor maçı konuk ekibin 20'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Sakaryaspor'un gollerini 79. ve 85. dakikalarda Berk İsmail Ünsal kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor puanını 27 yaparken, Bayburt Özel İdare Spor da 27 puanda kaldı.

BAYBURT 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:56

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