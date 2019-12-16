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Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi alanlarını kapsayan Düzey II bölge üniversitelerinin sorunlarının görüşüldüğü Düzey II Bölge Çalıştayına katıldı.

İnönü Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı’nın koordinatörlüğünde gerçekleşen çalıştay, bahsi geçen bölge üniversitelerinin “eğitimöğretim”, “araştırmageliştirme” “bilinirlik” ve “liderlikmotivasyon” gibi ortak sorunlarını belirlemeyi ve bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi hedeflemekte.

BAYBURT 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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