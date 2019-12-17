Başkan Pekmezci'den esnaf ziyareti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, vatandaşların sorunlarını yerinde görebilmek amacıyla esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Pekmezci esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Sabah saatlerinde iş yerlerini ziyaret eden Başkan Pekmezci esnafların sorun ve önerilerini yerinde dinliyor. Amacının esnafla istişare etmek olduğunu ifade eden Başkan Pekmezci, "Halkla bütünleşerek yapılacak olan hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını düşünüyorum. Zaman zaman esnafımızı ziyaret edip onların çayını içerek, problemlerini ve beklentilerini dinleyeceğiz. Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi vermek için fırsat buldukça esnaflarımızla buluşacağız" dedi.

Vatandaşlar ise ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Pekmezci'ye teşekkür ettiler.

BAYBURT 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:57

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