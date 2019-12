Soğuk günlerde limona olan talep ikiye katlandı

Bayburt’ta havaların soğuması ve mevsim geçişinde oluşan, soğuk algınlığı, grip enfeksiyonu gibi hastalıklardan korunmak için vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini olan limona talebi arttı.

Bayburt’ta soğuk kış aylarına girilince pazar tezgahların da yer alan limonlara talep arttı. Kentte semt pazarlarında kurulan tezgahlara dizilen limonlar, kilosu 3 ila 5 liradan satışa sunuluyor. C vitamin olan limon potansiyel bir zenginlik olup, insanın vücudunda, kan basıncını kontrol eder, bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını korur ve vücudun PH dengesini düzenleyen önemli bir vitamin deposudur.

Soğuk kış günlerinde vatandaşların limona olan talebinin artığını ifade eden pazarcı Osman Toptaş, “Soğuk havada limona rağbet çok fazladır. Kış aylarında limon daha çok satılıyor. Şuan limonun fiyatı da gayet uygundur. Limonun faydası çoktur. Limon soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Limon her şeye iyi geliyor. Limon C vitaminidir. İnsanlar limonu sıkıyorlar, öyle içiyorlar. Vatandaşların limona talebi de arttı. Eskiden 1 kg satıyorduk, şimdi ise 2 kg satıyoruz. Limona talep iki katına çıktı” dedi.

Pazarda limon alan vatandaş Yahya Zengin ise soğuk kış günlerinde limonun iyi geldiği için pazardan aldığını belirterek, fiyatlarında uygun olduğu ve limonun insan sağlığı için önemli bir vitamin deposu olduğunu söyledi.

BAYBURT 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:01

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.