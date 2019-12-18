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Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde en yüksek oranda nüfus artışı binde 22.8 ile Bayburt’ta ...

İHA

Bayburt, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, ve Ardahan illerinin bulunduğu Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde nüfus bir önceki yıla göre binde 10.4'lük artış gösterdi. Bölgede en yüksek oranda nüfus artışı binde 22.8 ile Bayburt'ta yaşandı.

Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde en yüksek oranda nüfus artışı binde 22.8 ile Bayburt’ta yaşandı

Bayburt, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, ve Ardahan illerinin bulunduğu Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde nüfus bir önceki yıla göre binde 10.4’lük artış gösterdi. Bölgede en yüksek oranda nüfus artışı binde 22.8 ile Bayburt’ta yaşandı.
Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde nüfus bir önceki yıla göre binde 10.4’lük artış gösterdi. Bölge nüfusu 22 bin 840 kişilik artışla 2 milyon 188 bin 214’ten 2 milyon 211 bin 54 kişiye ulaştı.
Bölgenin tüm illerinde artış
22 bin 840 kişilik nüfus artışının görüldüğü Bölgenin nüfusu 2 milyon 188 bin 214’ten 2 milyon 211 bin 54’e yükseldi. Bölgede kapsamındaki tüm illerde nüfus artışı kaydedildi. Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yer alan 7 il içinde en yüksek oranda nüfus artışı binde 22.8 ile Bayburt’ta yaşanırken, Erzurum binde 9.6’lık artışla 5’inci sırada yer buldu.

20072019 süreci
TÜİK ADNKS verilerinden yapılan hesaplamalara göre bölge nüfusu 2007 yılında 2 milyon 212 bin 759, 2008 yılında 2 milyon 201 bin 862, 2009 yılında 2 milyon 198 bin 61, 2010 yılında 2 milyon 202 bin 106, 2011 yılında 2 milyon 230 bin 394, 2012 yılında 2 milyon 226 bin 155, 2013 yılında 2 milyon 207 bin 602, 2014 yılında 2 milyon 206 bin 326, 2015’te 2 milyon 195 bin 359, 2016 yılında 2 milyon 201 bin 368, 2018 yılında 2 milyon 188 bin 214, 2018 yılında ise 2 milyon 211 bin 54 kişi olarak belirlendi.

İller bazlı değişim
Iğdır ili nüfusu binde 13,7’lik 194 bin 775’ten 197 bin 456, Erzincan nüfusu binde 19.3’lük artışla 231 bin 51’den 236 bin 34, Bayburt’un nüfusu binde 22,8’lik artışla 80 bin 417’den 82 bin 274’e, Ağrı nüfusu binde 6.3’lük artış oranıyla 536 bin 285’den 539 bin 657, Erzurum nüfusu binde 9.6’lık artışla 760 bin 476’dan 767 bin 484’e, Kars nüfusu binde 4.2’lik artış oranıyla 287 bin 654’den 288 bin 878, Ardahan nüfusu binde 18.5’lik artışla 97 bin 96’dan 98 bin 907’ye çıktı.

BAYBURT

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:20
  • İKİNDİ 14:41
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:27
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