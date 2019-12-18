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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Epcim göçmenlerle bir araya geldi

İHA

Vali Cüneyt Epcim, "Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında Bayburt'ta yaşayan göçmenlerle bir araya geldi.

Vali Epcim göçmenlerle bir araya geldi

Vali Cüneyt Epcim, “Uluslararası Göçmenler Günü” kapsamında Bayburt’ta yaşayan göçmenlerle bir araya geldi.
18 Aralık 2000 tarihinde kabul edilen “Uluslararası Göçmenler Günü” kapsamında Vali Cüneyt Epcim, Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde ikamet eden göçmenlerle bir araya gelerek aile ziyaretlerinde bulundu. Vali Epcim yaptığı açıklamada, milyonlarca insanın savaşlar ve ekonomik sıkıntılar yüzünden vatanını ter etmek zorunda kaldığını söyledi.

“Sizler bizim misafirimizsiniz”
Türkiye’nin göçmenleri huzur içerisinde yaşatmaya çalıştığını ifade eden Vali Cüneyt Epcim, “Değişik ülkelerden, farklı coğrafyalardan çeşitli gerekçelerle ayrılmak durumunda kaldınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizlere kapılarını açtı ve şu anda ülkemizde bulunuyorsunuz. Ulusal ve uluslararası hukuk açışından farklı statüleriniz var. Şayet bulunduğunuz yerlerde mutlu olsaydınız elbette ki terk etmezdiniz. Milyonlarca insan başta savaşlar ve ekonomik sıkıntılar olmak üzere çeşitli nedenle yaşadığı vatanını maalesef terk etmek zorunda kalıyor. Sizler de artık devletimizi tanıdınız. Devletimizin ve milletimizin geçmişten bu yana temsil ettiği bir misyonu var öyle ki hem kendi vatandaşlarını hem de ülkemize çeşitli nedenlerle sığınan göçmenleri huzur ve esenlik içerisinde yaşatmaya çalışıyor. Sizler bizim misafirimizsiniz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar marifetiyle ilk günden itibaren tarihi sorumluluğa uygun bir anlayışla gerek oluşturulan kamp merkezlerinde gerekse illerde sağlanan evlerde barındırmak suretiyle yaşamımızı idame ettirebilmeniz, sağlık, ekonomik ve eğitim alanlarında sıkıntı yaşamamanız için birçok imkânlar sağlandı ve sağlanmaya da devam ediliyor” diye konuştu.

BAYBURT

18 Aralık 2019 Çarşamba

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