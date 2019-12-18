Duvara çarpan kamyonda sıkışan 2 kişi yaralandı

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Bayburt’un Bayırtepe köyünde kamyonun duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bayırtepe Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 69 AE 609 plakalı kamyon, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada kamyonun ön kısmında bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Kamyon içerisinde sıkışan iki yaralının kurtarılması için kaza mahalline AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşı sonucu 2 yaralı sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BAYBURT 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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