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Nişancı’nın kızı ve eşi Umre’ye uğurlandı

İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen dini bilgiler yarışmasında başarılı olan merhum gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın kızı Beyza Nişancı ve annesi Çiğdem Nişancı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Nişancı’nın kızı ve eşi Umre’ye uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen dini bilgiler yarışmasında başarılı olan merhum gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın kızı Beyza Nişancı ve annesi Çiğdem Nişancı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Bayburt Müftülüğü önünde düzenlenen törene Nişancı'nın ailesi, akrabaları ve müftülük görevlileri katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Engelliler İl Koordinatörlüğünü yürüten Mustafa Polat yaptığı açıklamada, Beyza Nişancı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen işitme engellilere yönelik dini bilgiler yarışmasında dereceye girdiğini ve annesinin de Bayburt İl Müftülüğünün katkılarıyla kendisiyle beraber umreye uğurladıklarını söyledi.
Törende konuşan Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Nihani Yemenoğlu ise “Sizleri mekanların en güzeline uğurluyoruz. Kabei Muazzama, Ravzai Mutahhara yeryüzünde Müslümanlar için en mukaddes, en hayırlı yerlerdir. Ne mutlu sizlere ki Rabb'imizin en mukaddes olarak takdir etmiş olduğu Mekkei Mükerreme'de Medinei Münevvere'de ziyaretlerde bulunacaksınız." dedi.
İşitme engelli Beyza Nişancı ve annesi Çiğdem Nişancı, Yemenoğlu'nun yaptığı duanın ardından umreye yolcu edildi.
Öte yandan umre ziyareti için işitme engellilere işaret dili bilen hocalar eşlik edecek. 81 ilden işitme engellilerin katıldığı umre ziyaretinin ilk durağı Mekke ardından Medine olacak.

BAYBURT

19 Aralık 2019 Perşembe

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