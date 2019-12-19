Nişancı’nın kızı ve eşi Umre’ye uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen dini bilgiler yarışmasında başarılı olan merhum gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın kızı Beyza Nişancı ve annesi Çiğdem Nişancı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Bayburt Müftülüğü önünde düzenlenen törene Nişancı'nın ailesi, akrabaları ve müftülük görevlileri katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Engelliler İl Koordinatörlüğünü yürüten Mustafa Polat yaptığı açıklamada, Beyza Nişancı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen işitme engellilere yönelik dini bilgiler yarışmasında dereceye girdiğini ve annesinin de Bayburt İl Müftülüğünün katkılarıyla kendisiyle beraber umreye uğurladıklarını söyledi.

Törende konuşan Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Nihani Yemenoğlu ise “Sizleri mekanların en güzeline uğurluyoruz. Kabei Muazzama, Ravzai Mutahhara yeryüzünde Müslümanlar için en mukaddes, en hayırlı yerlerdir. Ne mutlu sizlere ki Rabb'imizin en mukaddes olarak takdir etmiş olduğu Mekkei Mükerreme'de Medinei Münevvere'de ziyaretlerde bulunacaksınız." dedi.

İşitme engelli Beyza Nişancı ve annesi Çiğdem Nişancı, Yemenoğlu'nun yaptığı duanın ardından umreye yolcu edildi.

Öte yandan umre ziyareti için işitme engellilere işaret dili bilen hocalar eşlik edecek. 81 ilden işitme engellilerin katıldığı umre ziyaretinin ilk durağı Mekke ardından Medine olacak.

BAYBURT 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:02

YATSI 18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.