Başkan Pekmezci zabıta personeliyle istişarede bulundu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Hükmü Pekmezci, zabıta müdürlüğünün gerçekleştirdiği faaliyetler, hedefler, gerçekleşen projeler ile çalışmalarda tespit edilen eksikliklerin ve planlanan hedeflerin ayrıntılı bir şekilde görüşülebilmesi için zabıta personeli ile istişare toplantısında bir araya geldi. Görev ve sorumluluklarından dolayı zabıta ekiplerine önemli yükler getirildiğini belirten Başkan Pekmezci, zabıtaların belediyelerin sahada ki temsilcileri olduğunu söyledi.

Zabıtaların önemli bir görev ifa ettiklerine değinen Başkan Pekmezci, “Görev ve sorumluluklarınız sizlere önemli yükler getiriyor. Özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Zabıta bağlı olduğu belediyenin sahadaki temsilcisi, görünen yüzü ve aynasıdır. Önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Vatandaşın huzur ve güveni için 24 saat esasına dayanarak çalışıyorsunuz. Zabıta ekipleri iş disiplinine bağlı kalarak saygı, sevgi, dürüstlüğü ve ilkeli çalışmalarıyla belediyelerin dışa açılan yüzüdür. Esnaf ve ilçe sakinlerinin sorunlarını güler yüzle dinleyip, çözüm bulmak bizim asli görevimiz. Bu yüzden sizden isteğim adaletli olarak azim ve gayretli bir çalışma içinde olmanızdır. Başarılı çalışmalarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum” diye konuştu.

BAYBURT 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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