AFAD tarafından “Bina Güvenliği” konusunda basın mensupları bilgilendirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından afete hazırlık yılı çalışmaları kapsamında aralık ayının ana teması olarak belirlenen “Bina Güvenliği” konusunda ziyaret edilen basın mensupları bilgilendirildi.

Afetlere hazırlıkta zihinsel dönüşümü hedefleyen afete hazırlık yılı yoğun biçimde devam ediyor. Afetlere hazır ol çağrısıyla her ay başka bir konuya odaklanan projenin aralık ayı teması “Bina Güvenliği” olarak belirlendi. Bu ayın teması ile AFAD, afetlere karşı güvenli binada oturma ve çalışma çağrısı yapıyor. Afet geldiğinde binanın sağlam olması, büyüklüğü ve manzarası gibi ikincil özelliklerden çok daha hayati önem arz ediyor. Bundan dolayı AFAD ekipleri vatandaşları, ev ve işyerlerinin hem yapı güvenliğini hem de bir afet durumunda içerisinde oluşabilecek riskleri incelemeye çağırıyor. Proje kapsamında basının konuya duyarlılığını artırmak amacıyla Bayburt AFAD İl Müdürü Adil Arslan basın bürolarını ziyaret ederek bilgilendirmeler yaptı.



“Oturduğunuz binanın depreme karşı dayanıklı olup olmadığını nasıl test ettirebilirsiniz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Arslan, “Bir binanın depreme karşı dayanıklı olması için betonunun yeterli kalitede olması asla tek başına yeterli değildir. Bina temeli, zemine uygun şekilde tasarlanmalı, statik projesi doğru projelendirilmeli, binada yeterli miktarda ve kalitede inşaat demiri kullanılmış olmalı ve demirler projesine uygun şekilde bağlanmış olmalıdır. Yeterli demir var ancak demirler standartlara uygun şekilde bağlanmamış ise o binanın depreme karşı güvenli olduğu söylenemez. Bu nedenle binanızın deprem güvenliğini test ettirmek için yaptırmanız gereken işlem sadece beton kalitesini ölçmek değil bina performans analizini yaptırmaktır. Bulunduğunuz ilde ya da çevre illerde 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilmiş lisanslı kurum ve kuruluşların listesine internet sayfasından (https://altyapi.csb.gov.tr/riskliyapitespitiileilgilikuruluslar) ulaşabilirsiniz. Bu kuruluşlarla iletişime geçerek ücreti karşılığında binanız için deprem performans analizi testlerini yaptırabilirsiniz” dedi.

BAYBURT 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:59

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