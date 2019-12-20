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Bayburt’ta vergi usul kanunu bilgilendirilmesi yapıldı

İHA

Bayburt'ta 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazete yayımlanan 509 seri nolu vergi usul kanununda yapılan değişiklikler ve yeniliklere dair bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bayburt’ta vergi usul kanunu bilgilendirilmesi yapıldı

Bayburt’ta 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazete yayımlanan 509 seri nolu vergi usul kanununda yapılan değişiklikler ve yeniliklere dair bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Bayburt’ta 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazete yayımlanan 509 seri nolu vergi usul kanunun genel tebliği ile yapılan değişikler ve yenilikler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ticaret odaları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme yapıldı.
Bayburt TSO hizmet binasında gerçekleşen toplantıya Bayburt Defterdarı Yüksel Ertekin, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Bayburt Vergi Dairesi Müdürü Abdullah Buyrucu, Müdür Yardımcısı İbrahim Çalışkan, Şoförler Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman, ilde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve oda üyeleri katıldı.
Defterdar Yüksel Ertekin, toplantının, EFatura, EBilet, Eİrsaliye, Dijital Vergilendirme, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi gibi güncel vergi uygulamaları hakkında bilgi paylaşımı yapmak ve uygulamada oluşabilecek tereddütleri ortadan kaldırmak maksadıyla tertip edildiğini ifade ederek şöyle konuştu:
“Kamu olarak bizlere, STK olarak odalarımıza ve SMMM’lere önemli görevler düşmektedir. Bayburt’ta görev yaptığım sürece çok vergi ödetmekten, vergi cezası kesmekten ziyade ekibimle beraber vergi bilincinin oluşmasına çaba sarf ettik. Sizlerin de aynı çaba ve gayret içinde olduğunuzu biliyorum. Bir ülkenin kalkınmasının ana unsurlarından birisi vergidir. Verginin toplanabilmesi için ise vergiye gönüllülük ve vergiye uyumluluk önemlidir. Dolayısıyla; vergi ödemede, vergi mükellefi olmada ve vergi bilincinin oluşmasında uyumluluk ve gönüllülük önem arz etmektedir. Uyumluluk ve gönüllülüğün oluşmasında aileokuleğitimSTKdingelenek ve görenekler önemli faktörlerdir. Burada Kamu olarak bizlere, STK olarak odalarımıza ve SMMM’lere önemli görevler düşmektedir. Bayburt’ta görev yaptığım sürece çok vergi ödetmekten, vergi cezası kesmekten ziyade ekibimle beraber vergi bilincinin oluşmasına çaba sarf ettik. Sizlerin de aynı çaba ve gayret içinde olduğunuzu biliyorum. Bugün burada toplanmamızın sebebi de aslında bilgilerimizi sizlerle paylaşarak ve istişare ederek vergi mükelleflerimize yeni vergi uygulamalarını ve vergileri anlatmanızdır. Yani mükelleflerimizin vergiye uyum ve gönüllüğünü sağlamaktır. Günümüzde bilişim teknolojileri hızla ilerlemektedir. İşletmeler bu ilerlemeden çok hızlı şekilde faydalanmaya başlamışlardır. İşletmelerin bilişim teknolojisinden faydalanmasına paralel olarak GİB’inde kendini yenilemek, usul ve esasları belirlemek zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile GİB de kendisine teknolojiye uygun hedefler koymuş ve düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemelerde amaç; 1 Ekonomik faaliyetlerin elektronik ortamda izlenmesi 2 Analiz etme 3 Raporlama 4 Elektronik denetim 5 Defterbelge kullanım maliyetini azaltma 6 Standart formlar oluşturma 7 Karşılıklı güven oluşturma (Alanveren veren açısından 8 Kamu hizmet kalitesini artırma 9 Mükellefin hızlı işlem yapmasını sağlama 10 Vergi kanunlarına uyumu sağlama 11 Kayıt dışını önleme 12 Elektronik belgelerin aynı ortamda iletimi sağlama hedeflenmiştir. Bu amaçla tüm tebliğler güncellenmiş ve 509 VUK tebliği yayınlanmıştır. Günün ve teknolojinin gelişmelerine göre vergilendirme şekli ve yöntemlerinde de farklılıklar meydana gelmektedir. Doğrudan verginin tarhtahakkuk ve tahsilini ilgilendiren 28 kanun bulunmaktadır. Ayrıca direkt ilgilendirmeyen Kanunları da dikkate aldığımızda vergiresimharç konusunu kapsamayan hemen hemen hiç kanun yok gibidir. Şöyle ki; bir yerde bir işlem varsa orada ya faaliyet vardır ya ticaret vardır veya kağıt vardır. Dolayı ile bu yapılan işlemlerin çoğu da vergiresimharç kanunlarını genellikle ilgilendirmektedir. 7194 sayılı Kanun ve 509 nolu VUK tebliğine göre önümüzdeki süreçte yürürlüğe girecek olan; EFatura, EBilet, Eİrsaliye Dijital Vergilendirme Konaklama Vergisi Değerli Konut Vergisi Konularında bilgi paylaşımı yapmak, uygulamada oluşabilecek tereddütleri ortadan kaldırmak maksadıyla toplanmış bulunmaktayız.”
Bayburt Vergi Dairesi Müdürü Abdullah Buyrucu ve Müdür Yardımcısı İbrahim Çalışkan tarafından EFatura, EBilet, Eİrsaliye, Dijital Vergilendirme, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi gibi konularla ilgili yapılan bilgilendirme sunumları ve katılımcıların sorularının cevaplandırıldığı bölümün ardından program sona erdi.

BAYBURT

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 14:42
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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