Bakan Pakdemirli: "Küçük ölçekli balıkçılara 13 milyon liralık destek bugün hesaplara yatıyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi kapsamında, 12 bin 269 balıkçıya 13 milyon liralık destek ödemesinin bugün saat 18.00 itibariyle Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısına katılmak üzere Gümüşhane’den Bayburt’a geldi. Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesini ziyaret eden Bakan Pakdemirli, küçük ölçekli balıkçılara 13 milyon liralık desteğin bugün hesaplara yatacağını kaydetti.

Küçük ölçekli balıkçıların avlanma yöntemleri, av miktarları, gelirgider bilgileri ve sosyoekonomik durumları gibi verilerini kayıt altına alarak kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yaptıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Balıkçılık filomuzun büyük kısmını oluşturan, 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine 2017 yılında beri destekleme ödemesi yapıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılı için başvuru yapan 12.269 balıkçımıza 13 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız. Ödemeler, bu akşam saat 18.00 itibariyle Ziraat Bankası hesaplarına yatacak. Ekmeğini denizlerden çıkaran tüm balıkçılarımıza ve balıkçılığımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

BAYBURT 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:02

YATSI 18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.