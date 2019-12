Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısında Bayburt’a yapılan yatırımları anlattı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayburtlu çiftçilere, son 17 yılda 200 milyon lira tarımsal destek verildiğini söyledi.

Bayburt’ta düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısına katılan Bakan Pakdemirli, kente yapılan yatırımları anlattı.

18 aydır, makamdan çok sahada olduklarını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Çiftçimizle tarlasında, yetiştiricimizle merasında, sizlerle her imkân ve şartta bir araya gelmeye çalışıyoruz. 18 ay, 61 il ziyareti, 163 program dile kolay. 1,5 senede gördüğüm ve gözlemlediğim her şey, beni en temel 3 hedefe kilitledi. Rekabetçi, örgütlenmiş ve sürdürülebilir bir üretim modeli. Bayburt’ta, bu modeli ete kemiğe büründürmek için de sizlere geldik. Bayburt’a nasıl faydamız dokunur, Bayburt için ne yapabiliriz diye bugün sizlerin evine geldik. Öyle ki Çoruh Nehri’yle beslenen, mümbit bir coğrafi sahada kurulan Bayburt; yaylaları, ovaları, nehirleri ve vadileriyle bakanlığımızın önem verdiği güzide bir şehirdir. Tarım ve hayvancılık, Bayburt’un temel geçim kaynağı. Geçtiğimiz günlerde, 4 aylık bir maratonun ardından TarımOrman Şûrası’nı düzenleyerek, değerli fikirlerinize müracaat ettik. Bayburt’tan da çok kıymetli katkılar geldi. O fikir sahiplerinin şahsında tüm Bayburtlulara teşekkür ediyorum. İnşallah 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak. Ve inşallah geleceğin tarımını birlikte yazacağız. Ocak ayının son haftasında şûra kararlarından hareketle su odaklı planlama, sözleşmeli üretim, üretici örgütleri, gıdada taklit ve tağşiş gibi önceliklerle birlikte yol haritamızı sizlerle paylaşmış olacağız. Bayburt’u nazarımızda ve gönlümüzde bambaşka bir yere koyduk. Çevre illerin gölgesinde kalmasın diye, Bayburt’a ayrıca hassasiyet gösterdik. Yola halis niyetle çıktık. Çiftçimizin, üreticimizin neye ihtiyacı varsa, biz de bütün imkânlarımızı zorladık.

Ve Bayburtlu çiftçilerimize, son 17 yılda 200 milyon lira tarımsal destek verdik.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, göç konusuna da değinerek, “Bayburtlu gençlerin eğitimdeki başarılarını gururla takip ediyorum. Fakat başarılı gençlerin eğitim ve iş nedeniyle Bayburt’tan yoğun bir biçimde göçtüğünü de sık sık işitiyorum. Hep söylediğim bir şey var: Çiftçi yaşını gençleştirmeliyiz. Kırsalı kalkındırmalı, göçü tersine çevirmeliyiz. İnsanımıza doğduğu yerde, doyabilme fırsatı vermeliyiz. İşte bu kapsamda Genç Çiftçiyi Destekleme Projemizle; 20162018 yılları arasında, toplam 340 projeye, 10,2 milyon lira destek verdik. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında; 20062019 yılları arasında, 19 adet projeye, 2,5 milyon lira hibe desteği ödedik.

Ve böylelikle; Genç Çiftçi Destekleme Projesi ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarıyla, Bayburt’ta 450 kişiye istihdam oluşturduk. Ayrıca, bin 137 makine ekipman desteği ve 13 adet Bireysel basınçlı sulama desteği olmak üzere verilen toplam Kırsal Kalkınma Desteği 7,6 milyon liradır. DOKAP Projesi kapsamında 20152018 yılları arasında; 45 ahır/ağıl yapımına 5,1 milyon lira hibe desteği ödedik. Diğer taraftan yem bitkileri desteğini artırdık. Bayburt'ta son 17 yılda 47,5 milyon lira yem bitkileri desteği ödedik ve Bayburtlu için çok önemli olduğunu bildiğim, 262 bin dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık. İnşallah çalışmalarımız devam edecek. Bayburt’ta toplulaştırma konusunda büyük bir beklentinin olduğunu biliyordum. Bizler de küçük, parçalı ve dağınık arazileri, modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, üretimi ve işletmelerin verimliliğini artırmak için Bayburt’ta 21,2 milyon lira kaynak kullanarak, 355 bin dekar alanda toplulaştırma çalışmalarını tamamladık. Türkiye’de ilk olan Bayburt meralarında Otlatma Verimliliğinin Arttırılması Projesi kapsamında; 2 bin 500 adet suluk ve 41 adet gölgelik yaptık. Yine; Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Arttırılması Projesi kapsamında; da önümüzdeki hafta ihalesi yapılacak olan bin adet suluğu daha meralarımıza kazandıracağız. Bitkisel üretimde ürün desenini çeşitlendirerek, çiftçilerimizin yeni tarım teknolojileriyle tanışmasını sağlamak, gereksiz mekanizasyon harcamalarını en aza indirmek üzere

32 araçlık Ortak Tarım Makineleri Parkı Projesi’ni hayata geçirdik. Yöremden Yurduma Organik Ürünler Projesi kapsamında; 4 bölgede 500 bin lira değerinde organik ürün satış ünitesi yapımını tamamladık. DOKAP Projesi kapsamında, 12 köyde 120 bin adet tarhun fidesi dağıttık. 120 arıcımıza 1,3 milyon lira değerinde kovan ve organik temel petek verdik. 5 çiftçimize 250 bin Lira Solucan Gübresi Üretim Tesisi kurduk. 107 bin lira değerinde Bal Dolum Tesisi desteği sağladık. Ve Böylelikle Bayburt’un candan, samimi, sıcak insanına yeni iş kapıları yeni girişimcilik alanları açtık. Diğer taraftan; Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında olan

24 köyde de; makina ekipman, sera yapımı, tohum, fidan temini gibi konularda toplam 3 milyon lira destek sağladık. Nadas Alanlarının Azaltılması Projesi kapsamında; verdiğimiz teşviklerle nadas alanları %60 azaltılarak bitkisel üretimin katkı verdik. 100 Günde 200 Eğitim Projesi ile Bayburt’un tüm köy ve mahallelerinde çiftçilerimizle buluşarak, Bakanlığımızın hibe ve desteklemelerini anlattık. Katılım gösteren tüm çiftçilerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ederiz.” diye konuştu.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayburt’a yatırımların devam edeceğini kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnşallah bununla da yetinmeyeceğiz. Durmak yok, çalışmaya devam. Verdiğimiz bütün bu destekler ve yaptığımız çalışmalar neticesinde; bitkisel üretim değerini son 17 yılda, 7,5 kat; hayvansal üretim değerini de 17 yılda 11 kat artırdık. Yani biz Bayburt’a değer kattık. Bayburt da bize tarım ormanda hep güzel haberler verdi. Bayburt’a Orman ve Su alanlarında, Son 17 yılda, toplam 1 milyar 250 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlar ile; Bayburt’ta hizmete aldığımız içme suyu tesisimiz, 12 adet sulama tesisimiz, 42 taşkın koruma tesisimiz ve 7 barajımızla; Vatandaşlarımızın suya dair ihtiyaç ve taleplerini giderdik. Çiftçimizin zirai gelirini önemli ölçüde artırdık. Can ve mal güvenliğini sağladık ve suyun geleceğine yatırım yaptık. Tabi biz bunları yaptık ama çiftçimizden de çok güzel geri dönüşler aldık. Örneğin Demirözü Barajının hizmete geçmesiyle Bayburt tarihinde bir ilk yaşandı. Ve çiftçimiz bir mevsimde iki ürün kaldırdı. Bayburtlu önce fiğini ekti, ardından mısırını. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Türkiye Cumhuriyetinde, taş üstüne taş koyanlardan Allah razı olsun. Tabi ormancılık sektöründe de durmadan dinlenmeden çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bayburt’ta son 17 yılda, 206 bin dekar alanda çalışma yaparak, 6,2 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım’da adeta milletin kampanyası haline gelen “Geleceğe Nefes”, 11 milyon fidan programında da, Bayburt’ta; 8 lokasyonda 120 bin fidanın dikimini gerçekleştirdik. Ayrıca, 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan eden Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza da buradan biz kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Orman köylerimizde yaşayan 822 ailemize, 10,5 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağladık. 5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi kapsamında, Bayburt’ta 32 köyde, 160 bin gelir getirici tür fidanı diktik. Birinci Dünya Savaşı’nda sadece Doğu Cephesinin değil, savaşın ve geleceğimizin seyrini değiştiren topraklarda, Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı’nı ilan ettik. Anlık hava durumu bilgilerinin vatandaşımıza sunulması, tahminlerin hazırlanması için toplam 12 adet Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurduk.”



Bakan Pakdemirli’den Bayburt’a müjdeler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayburt’a hoş geldiklerini ama ellerinin boş gelmediğini belirterek, müjdeli yatırımları şöyle sıraladı:

“Bölgede üretilen etin daha kaliteli ve lezzetli olması, pazarlanma noktasında en önemli etkendir. Kooperatifleşme ile inşallah üreticilerimizin girdi maliyetlerini, işletmelerdeki yapısal sorunlarını, satış ve pazarlama konusundaki sıkıntılarını çözeceğiz. Böylece ürünlerimize yüksek katma değer sağlayarak, üreticimizin refahını yükselteceğiz. Bölge hayvancılığının kalkınması için, DOKAP projesi 2020 yıl başvuruları, 1 Ocak31 Mart 2020 tarihlerinde alınacak. Proje kapsamında koç/teke alımı ile ahır/ağıl yapımı için başvurularınızı yapabilirsiniz. Küçük Aile İşletmelerine Düve Alım Desteğini 41 ilden 81 ile ve yüzde 30 hibe oranını da yüzde 40’a çıkardık. Böylece Bayburt’ta, 1 ila 10 büyükbaş hayvana sahip küçük aile işletmelerini maksimum seviyede destekleyeceğiz. 2023 yılı hedeflerimiz arasında bulunan, “Nüfusumuz Kadar Küçükbaş Hayvan Varlığı”na ulaşmak için bir önceki yılın kuzu/oğlaklarından anaç vasfına ulaşan hayvanlar ile sürüsünü büyüten yetiştiricilere hayvan başına 100 Lira vereceğiz. Küçükbaş hayvanlara yönelik Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü çalışmaları hazırlanarak, 2019 yılında destekleme kapsamına alınmıştır. Hazırlanan ıslah programı ile kayıtlar tutulmaya başlanacak. Sisteme kayıtlı yetiştiricilere koyun/keçi başına 100 lira, ayrıca, bu işletmelerde yetiştirilen koç/tekeleri alan yetiştiricilere 500 lira ödeme yapacağız. Ülkemizde ilk olan ve Bayburt Belediyesi tarafından, 2017 yılında temeli atılan Bayburt Tarım Hayvancılık Yerleşkesi Projesi’nin bedeli yaklaşık 40 Milyon Lira olup, Canlı Hayvan Pazarı ve Kesimhane’yi içeren 1.etabı yakın zamanda çiftçimizin hizmetine sunulacaktır. Bayburt’ta uygulanan Kırsal Hayvancılık Merkezleri Projesi kapsamında, DOKAP desteği ile hazine arazileri üzerinde 6 birimde toplu hayvancılık merkezleri oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Bayburt çiftçimizin daha bilinçli gübre kullanımını sağlamak üzere, bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yakalayacak en önemli çalışmalardan biri olan Toprak ve Su Analiz Laboratuvarımız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olup, 1 ay gibi kısa bir süre sonra siz değerli çiftçilerimizin hizmetinde olacak. Kadın çiftçilerimiz bizim baş tacımızdır. Girişimci kadın çiftçilerimizin üretim yapabileceği, tüm aracıların ortadan kaldırılarak doğrudan pazarlama imkânına sahip olacak “Kadın Çiftçi Üretim ve İşletme Kooperatifi ” projemizi çok yakın zamanda Bayburt’ta hayata geçireceğiz. Tabi Bayburt, yalnızca sahip olduklarıyla yetinmiyor. Bayburtlu potansiyelinin farkında! Bayburtlu işini bilir. Ana vatanı Sibirya olan tarhun konusunda Bayburt’un şevkini ve taleplerini takdirle karşılıyorum. Amerika ve Fransa gibi ülkelerin peşinden koştuğu, tam bir ihracat ürünü olan tarhun, ekonomik değeriyle inşallah Bayburtlu kardeşlerimize güzel kapılar açacak. Şimdilik çalışmalarımız devam ediyor. İlk etapta bitkinin yetiştiriciliği ile ilgili eğitimleri vermeye başlayacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Sulama projelerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. Yapımına başladığımız ve başlayacağımız barajlarımız ile sulama tesislerimizden olan Sarımeşe Barajı Sulama Tesisi, Üzengili Barajı, Hacıoğlu Barajı, Polatlı Barajı, Yelpınar Barajı, Ozansu Barajı, Taşocağı Göleti, Uluçayır Göleti ile; inşallah Bayburt’ta sulanmayan arazi bırakmayacağız. Benim çiftçim, suyum yok ekemiyorum demeyecek. Tabi yine vatandaşlarımızı taşkın ve sel felaketlerinden korumak için de, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bayburt Merkez Harmanözü Köyü Yerleşim Alanlarının Kale ve Yayla Dereleri Islahı 2. Kısım işinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ayrıca Bayburt Merkez Soğukgöze Köyü Taşkın Koruma, Demirözü Kalecik Köyü Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazileri Taşkın Koruma işlerinin inşaat çalışmalarına başlayacağız. Ayrıca, Çoruh Çayının Islahını tamamlayarak, Bayburtlu hemşehrilerimiz için aileleriyle hoşça vakit geçirebilecekleri, sosyal etkinlik alanlarına zemin hazırlayacağız. Bu alanlarda yürüyüş ve bisiklet yolları, kafeteryalar ile koşu parkurları oluşturularak, şehrin daha modern bir görüntüye kavuşmasını sağlayacağız. Toplulaştırma konusu ile ilgili beklentilerinizi de biliyorum. Bayburtlu çiftçilerimizin tarlalarını tek seferde işleyebilmeleri ve maliyetlerini azaltabilmeleri maksadıyla biz de; Bayburt Merkez Demirözü Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Tamamlama Projesi ile 17 yerleşim yerine ait 91.610 dekar arazide tesviye çalışmaları ve 400 km toplulaştırma yolu yapacağız. Yatırım maliyeti 41 Milyon Lira olan işin çalışmalarına devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmek maksadıyla Bakanlığımıza bağlı birimleri tek bir kampüste toplayacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İli Kampüs Alanının yatırım maliyeti 39 Milyon Lira olup, çalışmalar devam etmektedir.

Yine 2020 yılında; 3 bin dekar alanda çalışma yaparak, 350 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız. Ayrıca 1 milyon adet fidan üreteceğiz. Yaylapınar köyünde, 1.000 dekar alanda Bal Ormanı kuracağız. Orman köylerinde yaşayan 32 ailemize, 1 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağlayacağız. Bayburt'ta ekonomik potansiyeli yüksek olan tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği için kolları sıvadık. 2020 yılında çalışmalarına başlayacağımız “1000 Köye 1000 Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi Projesi" kapsamında sizlerin talepleri doğrultusunda 10 köye kadar Bitki Bahçesi kurarak destek vereceğiz. Yeni Seralar Yeni Umutlar Projesi kapsamında; 2,7 milyon lira değerinde 100 adet sera kurulumu yapacağız. Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi kapsamında; 50 arıcıya 418 bin Lira malzeme ve ekipman desteği vereceğiz. Organik Kaba Yem Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında; organik üretim yapan çiftçilerimize 335 bin lira değerinde organik gübre ve sertifikasyon desteği vereceğiz. Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında; çiftçilerimize 330 bin lira değerinde, 28 ton yem bitkisi tohumuna destek vereceğiz. Bir Fidan Bir Yaşam Projesi kapsamında; 20 çiftçimize kapama meyve bahçesi tesisi için, 337 bin lira değerinde destek sağlayacağız. Koyun ve Keçiler İçin Mobil Banyo Projesi kapsamında; 1,2 milyon lira değerinde 30 adet mobil banyoluğa destek vereceğiz. Çadır Tipi Koyun Ağılı Projesi kapsamında; 2 milyon lira değerinde 50 çiftçimize 200 başlık çadır ağıl desteği vereceğiz. Alternatif Gelir Getirici Ürün Yetiştiriciliği kapsamında; 200 bin Lira değerinde soğan, yem bezelyesi, nohut ve mercimek tohumu desteği vereceğiz.”



“Hiçbir zaman hasat döneminde ithalata izin vermeyeceğim”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Ben Tarım ve Orman Bakanı olduğum sürece, hiçbir zaman hasat döneminde ithalata izin vermeyeceğim.” diyerek şöyle konuştu:

“Sizlerin alın teri ve emeği bizler için çok önemli. Emeklerinizi siyaset malzemesi yaptırmayacağım. İkincisi ise; gıdalarda taklit ve tağşiş konusu. 2020 yılı, bu konuda Bakanlığımızın atılım yılı olacak. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüze mevzuat çalışmaları ve gıda denetimleri konusunda gerekli tüm talimatları verdim. Özellikle taklit ve tağşiş laboratuvarlarının alt yapısının güçlendirilmesi konusunda çalışmalara başladık. Bütçe görüşmelerimiz sırasında Gazi Meclis’imizde de dile getirdim. Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım. Muhakkak takip edenleriniz olmuştur, Pazartesi günü bütçemizi nihayete erdirdik. Birçok bütçe kalemi ya aynı kaldı, ya da çok az bir miktar yükseldi. Biz, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, 2020 yılı tarımsal desteklemelerimizi bir önceki yıla göre %36 artırdık. Böylece toplam bütçemizin %54,5’ini, yani 22 Milyar Lirasını, tarımsal desteklemelere ayırmış olduk. Bayburtlu çiftçilerimize de hayırlı, uğurlu olsun.”

