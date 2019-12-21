Bakan Pakdemirli Bayburt Valiliğini ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Bayburt’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bayburt Valiliğini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yurt çapında düzenlenen Sektör Buluşma Toplantısı’na katılmak üzere Bayburt’a gelen Bakan Pakdemirli programına valilik ziyareti ile başladı. Bayburt Valiliği’ne gelişinde Vali Cüneyt Epcim ile kamu kurumlarının amirleri tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli ziyareti anısına Valilik Şeref defterini imzaladı. Daha sonra valilik makamına geçen Bakan Pakdemirli, Vali Epcim’den ilimizde yürütülen yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

Burada tarım ve hayvancılık projeleri başta olmak üzere baraj, gölet, arazi toplulaştırma ile sulama ve ormancılık yatırımlarına ilişkin sunum yapan Vali Epcim, Bakan Pakdemirli’yi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Son yıllarda hayata geçirilen tarım ve hayvancılık projelerinin kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağladığını dile getiren Vali Epcim, projelerin devamı için Bakan Pakdemirli’den destek talep etti.

Bayburtlu çiftçiler için önemli müjdelerle geldiklerini kaydeden Bakan Pakdemirli ise misafirperverliği dolayısıyla Vali Epcim’e teşekkür etti.

BAYBURT 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:00

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