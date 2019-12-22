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Bayburt kişi başı GSYH’da Türkiye’de 55. sırada

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Bayburt kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla (GSYH) sıralamasında Türkiye'de 55'inci sırada yer aldı.

Bayburt kişi başı GSYH’da Türkiye’de 55. sırada

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Bayburt kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla (GSYH) sıralamasında Türkiye’de 55’inci sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğü 2018 yılı kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla verilerini açıkladı. Buna göre, Bayburt’ta TL bazında 2017 yılında kişi başına GSYH 21 bin 266 TL olurken, 2018 yılında 27 bin 664 TL olarak hesaplandı. Dolar bazında kişi başına GSYH 2017 yılında 5 bin 829 olurken, 2018 yılında 5 bin 861 dolar olarak hesaplandı. Bayburt 2018 yılında kişi başına GSYH TL bazında ve kişi başına GSYH dolar bazında Türkiye sıralamasında 55. sırada yer aldı.
Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek payı yüzde 31 ile İstanbul aldı
TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda il düzeyinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre 2018 yılında İstanbul 1 trilyon 155 milyar 254 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 31 pay aldı. İstanbul'u 329 milyar 831 milyon TL ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 233 milyar 515 milyon TL ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH sıralamasında Erzurum ili 20 milyar 583 milyon TL ile 28’inci sırada yer alırken Erzincan ili 8 milyar 999 milyon TL ile 63’üncü sırada yer aldı.
13 ilin kişi başına milli geliri (GSYH) Türkiye ortalamasının üzerinde
TÜİK verilerine göre 2018 yılına bakıldığında Kocaeli kişi başına GSYH'de 79 bin 254 TL ile ilk sıraya yerleşti. Kocaeli'yi, 76 bin 769 TL ile İstanbul ve 60 bin 249 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında 16 bin 194 lira ile Şanlıurfa, 16 bin 68 lira ile Van ve 15 bin 121 lira ile Ağrı son üç sırada yer aldı. Kişi başına GSYH 2018'de 13 il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

BAYBURT

22 Aralık 2019 Pazar

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  • İKİNDİ 14:43
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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