Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Gümüşhane Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Basketbol 2. Lig Grup Birinciliği Turnuvasına 10 üniversitenin basketbol erkek takımları katıldı. Bayburt Üniversitesi basketbol erkek takımı ikinci oldu.

Gruplar şeklinde gerçekleşen turnuvada; Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Tunceli Munzur Üniversitesi basketbol erkek takımları aynı grupta yer aldı. Çekişmeli müsabakaların oynandığı turnuvada; Tunceli Munzur Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi karşısında müsabakaya çıkmadı ve hükmen mağlup edilmiş oldu.

Ardından oynanan diğer maçlarda; Ardahan Üniversitesini 6954 ve Gümüşhane Üniversitesini 6335’lik net skorlarla geçen Bayburt Üniversitesi turnuvada finale kadar yükseldi.

Antrenör Çağrı Turan yönetimindeki Bayburt Üniversitesi basketbol erkek takımı finalde Karadeniz Teknik Üniversitesi ile karşılaştı. Final mücadelesinde de oldukça başarılı bir oyun sergileyen Bayburt Üniversitesi Basketbol Erkek Takımı, Üniversiteler Arası Basketbol 2. Lig Grup Birinciliği Turnuvasını ikinci sırada tamamladı.

BAYBURT 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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