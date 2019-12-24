Bayburt’ta HAP eğitimi tamamlandı

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı Eğitimi tamamlandı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde afet birimi tarafından 1820 Aralık 2019 tarihleri arasında Bayburt’ta Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) uygulayıcı eğitimi düzenlendi. Bayburt Devlet Hastanesinden 19 personelin katılımı ile tamamlanan programda Afet ve Acil Durum temel kavramları, Türkiye Afet Yönetimi ve Sağlık Hizmetleri, Hastane Afet ve Acil Durum Planına (HAP) hazırlama kılavuzu tanıtımı, mevcut durum analizi, hastane olay yönetim sistemi, kitlesel yaralanmalı olaylarda hastanenin müdahale aşamaları, hastanenin tıbbi kapasitesi gibi konular eğitimciler tarafından katılımcılara anlatıldı.

Eğitimler İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı afet biriminden 4 eğitimci tarafından verildi.

BAYBURT 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:04

YATSI 18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.