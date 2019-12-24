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Bayburt’ta Aktif Yaşlılık Projesi tamamlandı

İHA

Bayburt’ta Aktif Yaşlılık Projesi tamamlandı

Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Fiziksel Aktivitelerin Yaşam Doyum ve Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi" konulu proje son hafta etkinliği ile tamamlandı.
Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanı Öğretim Görevlisi Üstün Türker tarafından yürütülen Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje Dersi kapsamında gönüllü öğrencilerin katılımı ile uygulanan proje etkinlikleri Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tesislerinde gerçekleştirildi. Bayburt Memnune Evsen Huzurevinde kalan yaşlılar sekiz haftalık proje sürecinde haftada iki gün olmak üzere projede görevli Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim üyeleri ve gönüllü öğrencilerin rehberliğinde fiziksel ve ruhsal gelişimi destekleyici birçok etkinliğe katıldı. Yaşlıların, elgöz koordinasyonunun sağlanması, odaklanma yetilerinin gelişmesine katkı sağlayan fiziksel yaşamı destekleyici ve aynı zamanda eğlenmeye yönelik bocce, mölkky, dart ve futbol gibi oyunların da öğretildiği projeye yirmi gönüllü yaşlı katıldı.
Huzurevi sakinlerinin durağan bir yaşamdan uzaklaştırılarak aktif yaşlılık sürecine katılımlarının sağlanmasına yönelik uygulanan projede gerçekleştirilen aktivitelerin yaşlıların yaşam doyum düzeylerine etkileri incelendi. Yaşlılığın yanı sıra birçok hastalıkla da mücadele eden huzurevi sakinlerinin katılımı ile gerçekleşen projede sosyal ve psikolojik açıdan desteklenen yaşlıların, gerçekleştirilen etkinliklerle fiziksel olarak güçlenmesi kendi aralarında ve çevreye dönük iletişimlerinin gelişmesi sağlandı. Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tesislerinde gerçekleşen etkinliğe katılan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Öğretim Görevlisi Üstün Türker’den proje hakkında bilgi aldı. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Vali Epcim ve Rektör Coşkun yaşlıların oynadığı bocce, mölkky ve dart oyunlarına da eşlik ettiler.
Etkinliğe Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, Bayburt Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Sarikaya ve Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Vali Cüneyt Epcim ve Rektör Selçuk Coşkun tarafından ilgiyle karşılanan etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

BAYBURT

24 Aralık 2019 Salı

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