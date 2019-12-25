Vali Cüneyt Epcim: “Aktif yaşlanma süreçlerini destekliyoruz”

Vali Cüneyt Epcim, “Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Fiziksel Aktivitelerin Yaşam Doyum Düzeylerine Etkisi” çalışması kapsamında yaşlılarla bir araya geldi.

Çalışma doğrultusunda Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Spor Tesisleri’nde yaşlılara yönelik 8 hafta boyunca haftanın iki günü 2’şer saatlik etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde fiziksel ve zihinsel kontrolü artırmayı amaçlayan bocce, dart ve molkky oyunlarıyla yaşlıların yaşam doyum düzeylerinin arttırılması hedeflendi. Etkinlik takviminin son gününde yaşlılarla buluşan Vali Epcim, katılımcılarla sohbet edip oyunlarına eşlik etti. Vali Epcim, aktif yaşlanma felsefesinin uygulamada başarılı bir örneği olarak değerlendirdiği programın hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti. Bayburt Üniversitesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen çalışma huzur evinde kalan yaşlıların günlük yaşamda sosyal, ekonomik ve kültürel aktivitelere katılımlarını sağlayarak yaşlanma süreçlerini daha sağlıklı geçirmelerini amaçlıyor.

Etkinliğe Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü H. Haluk Akkoyunlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

BAYBURT 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:05

YATSI 18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.