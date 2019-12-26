Bayburt’ta vatandaşlar afet konusunda bilgilendirildi

Bayburt Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü tarafından kurulan stantta vatandaşlara afet öncesinde alınması gereken tedbirlerin önemi anlatıldı.

Bayburt’ta AFAD tarafından “Güvenli Binada Otur ki Canın Sağ Olsun” temalı stant kuruldu. "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında AFAD bünyesinde belirlenen Aralık ayı "Güvenli Binada Otur ki Canın Sağ Olsun" teması çerçevesinde Bayburt’ta kurulan stantta vatandaşlar, afetler öncesinde ne gibi tedbirler alınmalı ve yapılar içerisindeki eşyaların sabitlenmesinin önemini anlatıldı. Bilgilendirme broşürü dağıtımında yapıldığı stantta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. AFAD görevlileri yaptığı açıklamada, “Afetlere hazırlık yılı kapsamında Aralık ayının teması "Güvenli Binada Otur ki Canın Sağ Olsun" teması oldu. Bu çerçevede Bayburtlu vatandaşlarımız afet konusunda bilgilendirmek için stant açtık. Afetler öncesine ne gibi tedbirler alınmalı, afetler sırasında ne yapılmalı, bina içerisinde eşyaların sabitlenmesi gibi konularda bilgilendirme yaparak broşür dağıtıyoruz” dediler.

BAYBURT 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:02

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