Köprüde mahsur kalan kediyi genç adam kurtardı

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Bayburt’ta Çoruh Nehrinde köprü ayağında mahsur kalan kediyi genç vatandaş kurtardı.

Bayburt merkezden geçen Çoruh Nehrinde dün akşam saatlerinde bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar merdiven getirerek kediyi kurtarmaya çalıştı.

Bir türlü düştüğü yerden çıkamayan kediyi olay yerinden geçerken fark eden bir genç merdivenle inerek sıkıştığı yerden çıkarıp kucaklayarak merdivenden çıkarıp serbest kalmasını sağladı.

Genç olayı izleyen vatandaşlar tarafından alkışlandı.

BAYBURT 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:02

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