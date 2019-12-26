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Bayburt’ta ekonomik gelişmeler ele alındı

İHA

İl Ekonomik Değerlendirme ve KamuÜniversiteSanayi (KÜSİ) İşbirliği toplantıları Öğretmen Evi'nde gerçekleştirildi.

Bayburt’ta ekonomik gelişmeler ele alındı

İl Ekonomik Değerlendirme ve KamuÜniversiteSanayi (KÜSİ) İşbirliği toplantıları Öğretmen Evi’nde gerçekleştirildi.
Kamu kurumları ile sektör ve meslek odası temsilcilerinin katıldığı toplantıda ekonomik gelişmeler, istihdam, devlet destekleri ve teşvikler ele alındı. Toplantıda ayrıca kamu ve özel sektör yatırımları ile kamuüniversitesanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.
KÜSİ İl Koordinatörü Doç. Dr. Murat Çolak’ın sunumuyla başlayan toplantı Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Bilgiç, İşkur İl Müdürü Abdullah Kahveci, KOSGEB İl Müdürü Mete Emir ile Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu’nun katılımcıları ilgili konularda bilgilendirmesiyle devam etti.
Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Vali Cüneyt Epcim KÜSİ çalışmalarına sağladığı destek ve katkı dolayısıyla Bayburt Üniversitesi’ne teşekkür etti. Üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik koyun yetiştiriciliği çalışmalarının gündemde olduğunu belirten Vali Epcim, proje kapsamında Bayburt’un pilot iller arasında yer alacağını bildirdi. Vali Epcim, “Yeni dönemde tarım alanında koyun yetiştiriciliği projesi uygulanacak pilot iller arasında Bayburt’un da yer almasını Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’den talep ettik. Buna ilişkin çiftçilerimizi de proje kapsamına dâhil ederek çeşitli girişimlerce desteklenen bir kooperatif çalışması olacak. Bu hususta özellikle Valilik ve Tarım İl Müdürlüğü’müzün yanı sıra Bayburt Üniversitesi’nin de projeye dâhil olmasını önemsiyoruz. Hedeflerimiz çok büyük. Başlangıç olarak 3 bin civarı rakamlar olabilir fakat birkaç yıl içerisinde küçükbaş hayvan sayımızı önemli noktalara getirebiliriz. Şehrimiz ve çiftçilerimiz bu sürece destek verirse bunu rahatlıkla başarabiliriz diye düşünüyoruz. Üniversitemizde bu konu üzerinde çalışan akademisyenlerimiz olduğunu biliyorum. Bu noktada özellikle destek bekliyoruz.” diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin geçen hafta gerçekleştirdiği Bayburt programını anımsatan Vali Epcim, “Tarım Bakanımız bu konuda özel bir destek sağlanacağını ifade ettiler. Bir proje sunacağız. Ciddi bir şekilde tohum desteği sağlanacağını söylediler.” dedi.
Vali Epcim, şu değerlendirmelerde bulundu: “Toplum Yararına Programları dikkatle takip ediyoruz. Bu hususta bir gelişme yaşandığında gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz.”
“Organize Sanayi Bölgesi’ni güçlendirecek, firma çeşitliliğini, üretim kapasitesini ve istihdamı artıracak çalışmalar devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Bu noktada bizlere de birçok talep geliyor. Gerekli yönlendirmeleri ve çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Tekstil ve hazır giyim üzerine hayata geçirilecek bir yatırım söz konusu. Bununla ilgili olarak Aralık ayının sonunda İşkur İl Müdürlüğü’müz bünyesinde istihdam garantili 50 kişilik eğitim kursuna başlanacak. İlerleyen dönemlerde kademeli olarak bu rakam artırılacak. Süreci önemle takip ediyoruz.”
Katılımcılara teşekkür eden Vali Epcim, “Üretim ve istihdam konularında idare olarak bizler üzerimize düşeni yapacağız. Mümkün olan en fazla payı Bayburt ilimize getirmekle yükümlüyüz. Bu yönüyle bu toplantılarımızı yapmakta fayda görüyorum. Katılımınız için teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.
Vali Epcim, değerlendirmeleri sonrasında Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci istihdama yönelik projelerini paylaştı.
Toplantı görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.
Toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Remzi Demir, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, ilgili kamu kurumu temsilcileri, meslek odaları yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

BAYBURT

26 Aralık 2019 Perşembe

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