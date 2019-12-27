Doğu Karadeniz‘de kuvvetli rüzgâr ve yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz Bölgesinde hızı saatte 5075 kilometreyi bulabilecek kuvvetli rüzgâr ile metrekareye 4070 kilogram düşecek olan yağışa karşı meteorolojik uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısında bulunuldu. Ayrıca yağışların Giresun çevrelerinde bugün akşam saatlerine kadar özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli (4070 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

“Bayburt'ta kar yağışı bekleniliyor”

Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava çok bulutlu geçecek. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi birlikte Bayburt ve çevresinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteorolojik uyarı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Yağışların Giresun çevrelerinde bugün akşam saatlerine kadar özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli (4070 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz'de rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.” denildi.

BAYBURT 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:02

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